Afrique: Hunan-Afrique - Des échanges fréquents pour renforcer la compréhension mutuelle

La province du Hunan située au sud de la Chine entretient des relations de plus en plus croissantes avec les pays africains. La coopération entre les deux parties s'étend sur plusieurs domaines dont le commerce, l'agriculture et le bien-être social.

La coopération entre la province du Hunan en Chine et les pays africains va de plus belle. Du commerce en passant par l'agriculture et le bien-être social, les relations entre les deux parties vont en s'enracinant. En témoigne le volume des importations qui a atteint 55,67 milliards de yuans en 2023.

Ces Chiffres sont à mettre à l'actif du dynamisme des autorités locales, qui ont, sur la base de la vision tracée par le président Xi Jinping, développer des initiatives afin de donner une forte impulsion à la coopération sino-africaine. Au nombre de ces initiatives figure l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui constitue une plateforme de coopération économique et commerciale incontournable entre le « pays de Mao Zedong » et le continent noir.

En outre, face aux défis de la coopération économique et commerciale sino-africaine tels que les devises et l'accès au marché, le Hunan, selon Dai Zhiguang, un Haut responsable des affaires étrangères de la province, propose des nouvelles solutions et explore de nouveaux modèles commerciaux. Il a cité par exemple la mise en place d'un centre Chine-Afrique de services transfrontaliers et des projets pilotes pour les transactions en devises. « Le Hunan a également mis en oeuvre un plan de coopération en matière de capacités de production avec certains pays africains et un partenariat pour l'amélioration de la capacité d'exportation de l'Afrique vers la Chine », a indiqué M. Zhiguang lors d'une conférence de presse. De ce qu'il a dit, ce programme se concentre sur 21 produits de haute qualité en provenance de l'Afrique tout en répondant aux besoins des entreprises et du marché.

%

Sur le plan agricole, le riz hybride qui aide à atténuer la pression sur la sécurité alimentaire en Afrique constitue une « carte de visite internationale » dont les autorités de la province du Hunan sont fières. Elles sont également fières d'appartenir à l'une des provinces qui assume le plus grand nombre de tâches de formation à l'étranger pour le gouvernement chinois. « Depuis la réforme et l'ouverture, le Hunan a pris en charge 40 projets de coopération agricole en Afrique », a fait savoir Dai Zhiguang.

La province du Hunan s'illustre positivement également dans la coopération médicale avec l'envoie successive de 57 contingents de 709 membres de personnel médical en Afrique. « Nous avons créé le plus grand centre d'acupuncture de médecine traditionnelle chinoise en Afrique australe », s'est félicité le conférencier.

La coopération entre les pays africains et le Hunan se manifeste aussi sur le plan éducatif. A ce jour, a noté M. Zhiguang plus de 2000 étudiants provenant de 40 pays ont été formés dans des universités de la localité.

Si le bilan de la coopération entre le Hunan et les pays africains semble élogieux, les premiers responsables de la province entendent saisir l'opportunité du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) pour la renforcer davantage.