Afrique: Eliminatoires CAN 2025/Sénégal-Burkina Faso - 1-1 Un bol d'air pour les Etalons

Les Etalons ont tenu en échec (1-1) le Sénégal, le 6 septembre 2024 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en match comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce point du nul, après 5 sorties sous la houlette du sélectionneur Brama Traoré, donne un souffle nouveau aux Etalons.

C'est parti pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Le 6 septembre dernier au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, les Etalons sont entrés en lice. Face au favori de la poule L, le Sénégal, le Burkina Faso arrache le point du nul (1-1).

Une belle entame pour une équipe qui était à la recherche de ses repères depuis la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour ce choc d'entrée, le sélectionneur national des Etalons, Brama Traoré, retrouve enfin Hervé Koffi dans les perches, une équation en moins pour le technicien burkinabè.

En défense central, Edmond Tapsoba et Nasser Djiga constitue la paire en l'absence de Adamo Nagalo. Dans le secteur médian, Brama Traoré opère un grand changement par rapport aux précédentes sorties. Balti Touré est sur le banc. Le maitre à penser des Etalons opte pour Trova Boni, Cédric Badolo et Sacha Bansé dans l'optique d'exister dans le match et d'apporter de l'impact au milieu de terrain. Après un début de match réussi avec quelques séquences intéressantes, les poulains du sélectionneur Brama Traoré subissent le diktat des Lions de la Teranga.

Le secteur médian burkinabè est submergé et contraint de défendre dans un bloc bas. La panique s'installe. Les sorties de balles sont laborieuses. Le pressing sénégalais est fort et finit par payer. Sur une perte de balle de Cédric Badolo à l'entrée de la surface de réparation, Sadio Mané (15e) ouvre le score au grand bonheur des supporters des Lions de la Teranga. Mais entre-temps, les hommes du sélectionneur Aliou Cissé se rendent compte de la fébrilité du couloir droit de la défense burkinabè.

Ainsi, Nasser Djiga est mis en épreuve. Le jeu sénégalais bascule sur ce côté. Ismaël Sarr est insaisissable. Malgré la vivacité du feu follet sénégalais, la défense burkinabè tient le coup et résiste aux différents assauts jusqu'à la pause. Les Etalons reviennent de la pause avec de meilleures disposition.

Impressionnant Ousmane Camara

Dango Ouattara qui a abandonné ses coéquipiers en fin de 1re période à la suite d'une blessure est remplacé par le tout nouveau, Ousmane Camara. Pour son baptême de feu, l'ancien sociétaire de RAHIMO FC a été tout simplement impressionnant. Décomplexé et physiquement au point, il n'hésite pas à aller au charbon.

A lui seul, il réussit à contraindre la défense sénégalaise à rester dans sa base. Inexistant depuis le début de la rencontre à l'exception de Sacha Bansé qui sort la tête du lot, le maitre à penser des Etalons prend le risque et opère des changements dans son secteur médian. Saidou Simporé et Abdoul Kader Ouattara font leurs entrées en lieu et place de Trova Boni et Cédric Badolo. Avec ces changements, le jeu s'équilibre et bascule par moment même en faveur de l'équipe visiteuse.

En attaque, Brama Traoré injecte également du sang neuf. Le jeu dos au but de la pointe burkinabè avec Mohamed Konaté ne porte pas fruit face au colosse et expérimenté défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly. Ainsi, Brama Traoré opte pour un autre profil d'attaquants avec les entrées de Franck Lassina Traoré et Ousseni Bouda en lieu et place de Hassane Bandé et Mohamed Konaté. Ces changements offrent plus de présence des Etalons dans la surface de réparation sénégalaise.

Aliou Cissé sent le danger venir mais reste confiant. Il se permet même d'opérer ses cinq changements. Mais face à une équipe burkinabè qui est venue à Dakar avec l'objectif de repartir avec au moins le point nul, il fallait compter avec le capitaine Hervé Koffi et ses coéquipiers. C'est ainsi que sur un coup de pieds arrêté, exécuté par Ousmane Camara, la balle est déviée de la tête par Edmond Taspsoba.

A l'atterrissage, elle retrouve Ousseni Bouda (90e+5) qui ne se prive pas de paralyser tout un stade. Ainsi, les Etalons arrache le point du nul en déplacement. Malgré qu'ils aient été dominés, surtout en 1re période, le capitaine Hervé Koffi et ses coéqui-piers ont trouvé les ressources nécessaires pour équilibrer la rencontre en seconde partie. Aussi, il faut saluer l'encadrement technique pour ses changements gagnants. Certes, il y a beaucoup de choses à revoir pour la prochaine sortie, le 10 septembre prochain face au Malawi, mais déjà les Etalons peuvent se féliciter du point du nul arraché dans le beau stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Fiche technique

1ère journée des éliminatoires CAN Maroc 2025

Sénégal-Burkina Faso : 1-1

Stade : Abdoulaye-Wade de Diamniadio

Pelouse : Naturelle

Spectateurs : Environ 25 000 spectateurs

Commissaire : Eugène Marie Diomandé (CV)

Assesseur arbitre : Eusebio Engono Ngema (Guinée Equatoriale)

Arbitre : Sadok Selmi (Tunisie)

1er Assistant : Khalil Hassani (Tunisie)

2e Assistant : Wael Hannachi (Tunisie)

4e officiel : Naim Hosni (Tunisie)

Buts : Sadio Mané (15e) et Ousseni Bouda (90e+5)

Avertissement : Néant.

Exclusion : Néant.

Equipes

Sénégal : Seny Dieng, Kalidou Koulibaly©, Nicolas Jackson puis Habib Diallo (81e), Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Habib Diarra, Idrissa Gueye puis Nampalys Mendy (82e), Pape Matar Sarr puis Lamine Camara (68e), Pape Gueye, Ismaila Sarr puis Ismail Jakobs (68e) et Sadio Mané puis Iliman Ndiaye (90e+2).

Coach : Aliou Cissé

Burkina Faso : Hervé Koffi ©, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Steeve Yago , Issa Kaboré, Trova Boni puis Saidou Simporé (69e), Cédric Badolo puis Abdoul Kader Ouattara (82e), Sacha Bansé, Hassane Bandé puis Franck Lassina Traoré (69e), Dango Ouattara puis Ousmane Camara (44e) et Mohamed Konaté puis Ousseni Bouda (82e).

Coach : Brama Traoré

Propos d'après match

Brama Traoré (Sélectionneur national des Etalons)

« Le Burkina mérite d'être respecté sur le plan africain »

« On s'attendait à un match difficile surtout que l'adversaire était à domicile. Il était de notre devoir de bien démarrer le match. A 15 minutes déjà on a encaissé.

Après, il fallait courir derrière l'égalisation. Mais, je pense que deux plans tactiques se sont affrontés. Nous avons cherché à affaiblir la machine sénégalaise et pouvoir profiter en deuxième mi-temps. Je pense que ce plan a payé. Nous avons su maîtriser surtout en deuxième mi-temps. On savait également qu'on pouvait faire un résultat. Je disais que la victoire était impérative pour nous mais, à défaut un nul ne serait pas du tout mal. Face à cette équipe joueuse, nous avons démontré que le Burkina mérite d'être respecté sur le plan africain. Le Burkina, depuis la nuit des temps, s'est toujours illustré par son engagement et sa détermination. C'est une question de culture, donc nous sommes chaque fois déterminés ».

Aliou Cissé (Sélectionneur national des Lions de la Teranga)

« Les Etalons n'ont pas abdiqué »

« Un match nul, c'est certain qu'on est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, à mon avis, on aurait pu tuer le match. On a l'habitude de bien commencer les éliminatoires en empochant les trois points. Cela n'a pas été le cas. Je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et je pense qu'on aurait mérité au moins les trois points. Félicitations à l'équipe du Burkina Faso qui n'a pas non plus abdiqué et qui est allée jusqu'au bout et a égalisé. Je trouve que notre première mi-temps a été plutôt correcte comme la même chose qu'on a fait contre la RDC. C'est moi l'entraîneur et j'assume ce match nul-là, totalement. Mais de dire que notre plan n'a pas été bon, je trouve que ce n'est pas vrai. Parce qu'on a contrôlé le jeu, on a contrôlé le match. On ne s'est pas précipité, on a essayé de trouver les intervalles. Il y a eu de très bonnes phases de jeu qu'on aurait pu bien terminer. Mais comme je te dis, le football c'est deux surfaces. C'est la surface offensive où il faut être efficace. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas été efficace là-dessus. Et puis l'autre surface, c'est la défensive, c'est être capable de sortir à la 90e ou à la 95e minute ce ballon-là qui nous ferait en réalité rester 1-0. On n'a pas pu le faire ».

Steeve Yago (Défenseur)

« On a de jeunes joueurs talentueux »

La saveur, c'est un bon point pris. On est conscient des efforts qu'on a pu fournir. Je pense qu'il fallait aussi effacer de nos têtes le mauvais résultat qu'on a eu contre l'Egypte à l'extérieur. C'était à peu près le même style de match. Sur le match de l'Egypte, on avait bien fini, aujourd'hui on finit bien et on est récompensé. Je pense que c'est le plus important. On avait fait quand même une bonne première mi-temps. Malheureusement, on a concédé un but. C'était une erreur de notre part. On était conscient qu'on avait fait une bonne première mi-temps et qu'on était capable de pouvoir revenir. Je vous ai dit que c'était ce qu'il nous manquait en Egypte. Face au Sénégal on a su concrétiser les efforts et les attaques qu'on a pu mener à bout. Le coach a beaucoup parlé tactique sur la deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous a poussé à égaliser. C'est magnifique, cela montre qu'au Burkina il y a du talent et j'espère que ça va continuer. Pour ma part, j'avais déjà vu Camara en club, on a fait le même stage pendant la présaison. J'ai échangé avec lui. J'étais très content de le voir réussir sa première. Concernant Bouda aussi, je suis très content pour lui. Au Burkina, on connaît nos valeurs. On n'est pas avare en jeunes joueurs qui peuvent nous apporter leurs preuves et leurs qualités. Donc ça reste dans la continuité

de la philosophie du Burkina.

On est vraiment content et on accompagne tous les jeunes qui peuvent nous aider au mieux ».

Ousseni Bouda (Attaquant)

« C'était un très bon défi »

C'était un match costaud contre le Sénégal à Dakar. Une très bonne équipe et c'était un très bon défi. On a mouillé le maillot et on repart avec un point. En toute sincérité, le coach a dit quand je rentrais avec Kader Ouattara que l'égalisation suivra. Je cherchais seulement une occasion. Non avons cru jusqu'à la fin et Dieu merci on est revenu au score. Je suis très satisfait, surtout que c'est un très grand but. Mon premier but avec la sélection c'était lors d'un match amical. Mais cette fois-ci c'est lors d'un match des éliminatoires de CAN.