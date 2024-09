Madagascar: Antananarivo - Le réseau électrique bientôt rénové

Le réseau de distribution d'électricité dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) fera l'objet d'une rénovation totale. Le début du chantier n'attend plus que le décaissement des fonds par Exim Bank China. Une première en 60 ans : Andry Rajoelina, président de la République, a utilisé cette formule emblématique lors de sa visite au siège du Tebian Electric Apparatus (TBEA Group) et de sa réunion avec le conseil d'administration de l'entreprise, samedi à Pékin, capitale de la Chine.

La réaffirmation de la mise en oeuvre du projet "Medium ring Tanà". Il s'agit d'un projet de "rénovation totale" du réseau de distribution d'électricité dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Comme le confirme la présidence de la République, "ce projet a déjà été validé en conseil des ministres". Sa concrétisation sera financée par le gouvernement chinois à hauteur de 177 millions de dollars, via l'Agence chinoise de coopération internationale ou CIDCA. C'est l'entreprise TBEA Group qui sera en charge des travaux.

Selon les dires de Zhang Xin, président-directeur général (PDG) de TBEA Group, "le début du chantier n'attend plus que le financement soit disponible". D'après les explications, la procédure de décaissement des fonds pour financer les travaux est en cours auprès de l'Exim Bank China. Aussi, Andry Rajoelina a-t-il profité de sa présence à Beijing pour booster la concrétisation du projet "Medium ring Tanà". De vive voix, durant un échange informel, le chef de l'État a ainsi demandé au patron de TBEA de ne plus tergiverser et d'entamer le chantier, "étant donné que l'accord de financement est déjà signé".

Dans sa prise de parole durant la réunion avec le Board de TBEA Group, Andry Rajoelina a ainsi déclaré : "J'aimerais que la concrétisation de ce projet se fasse rapidement pour le bien-être de la population malgache". Le PDG de TBEA indique que la durée des travaux sera de deux ans. Durant leur discussion, le chef de l'État lui a toutefois glissé : "Je vous demanderais d'écourter ce délai".

Transformation énergétique

Comme indiqué plus haut, le projet "Medium ring Tanà" consiste en la rénovation totale du RIA, via 185 kilomètres de nouvelles lignes de haute tension, pouvant transporter une électricité de 90 kilovolts, ainsi que huit nouvelles sous-stations de distribution d'électricité. "Grâce à ce projet que nous allons mettre en place, c'est la première fois depuis 60 ans que notre réseau électrique sera rénové", se réjouit alors le locataire d'Iavoloha.

Toujours dans sa prise de parole, le président de la République a ajouté : "Ce projet va permettre à la Jirama de renforcer et de moderniser notre réseau de distribution, qui garantira un accès fiable et durable à l'électricité pour les Malgaches". Il indique que, à Madagascar, il y a une déperdition "d'environ 30 % de l'électricité", en raison de la vétusté des infrastructures de transport et de distribution. Des coupures de câble ou des courts-circuits dans les sous-stations sont, par ailleurs, fréquemment avancés par la Jirama comme motifs des coupures d'électricité.

"Vous savez, la ligne et les installations électriques de notre capitale datent d'il y a 60 ans. À l'époque, la capitale ne comptait que trois cent mille habitants et maintenant, nous sommes à trois millions d'habitants. Nous avons donc multiplié par dix le nombre de notre population. Nos installations électriques ne sont donc plus adaptées à l'augmentation de la population et aux besoins de la capitale de Madagascar", explique alors le chef de l'État.

Une rénovation totale du réseau de transport et de distribution de courant de la RIA aidera dans l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. Le projet "Medium ring Tanà" est aussi en prévision de la mise en service des futures centrales hydroélectriques de Sahofika, Volobe et Ranomafana. Le réseau actuel de lignes à haute tension du RIA n'est plus aux normes pour supporter le transport et le dispatching des mégawatts produits par ces trois futures centrales. Il y aura également des centrales solaires qui seront installées prochainement pour booster la RIA.

Anticipant les éventuelles critiques, vraisemblablement, Andry Rajoelina a mis l'accent sur les enjeux financiers de la transformation énergétique. Un impératif qui conjugue transition énergétique et modernisation des équipements. "L'État donne 250 millions de dollars chaque année pour subventionner le fuel [qui alimente les groupes thermiques]. Donc sur dix ans, cela fait déjà 2 milliards 500 millions de dollars de subvention. C'est énorme. Ainsi, au lieu d'acheter du fuel et du gasoil pour 2 milliards 500 millions de dollars, nous voulons investir dans l'énergie renouvelable", affirme-t-il.

En bonus, la transformation énergétique entraîne une baisse du coût de production de l'électricité. Ce qui a pour résultat une diminution de la facture à payer pour les usagers, sans compter la fin du calvaire qu'est le délestage.

Un leader du secteur énergie renouvelable

TBEA Group est une société d'infrastructure et de solutions énergétiques. Elle est la plus grande entreprise chinoise spécialisée dans la construction d'infrastructures de production d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'énergie hydroélectrique, solaire ou éolienne.

Durant la visite du président de la République, samedi, il a été convenu avec le Board de l'entreprise qu'elle prévoit des sessions de renforcement de capacité et de partage de compétences aux ingénieurs et aux techniciens malgaches pour permettre la durabilité des équipements qu'ils vont installer dans le cadre du projet "Medium ring Tanà". L'éventualité que TBEA Group puisse collaborer avec Madagascar dans d'autres projets d'énergie renouvelable a également été évoquée samedi.