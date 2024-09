Madagascar: Billard - Championnat - Danny Andriamihaja sacré champion

Le championnat national de Billard Blackball a pris fin dimanche au PlayBox à Analamahitsy. Les dix étapes se sont étalées sur sept mois.

Intouchable. Le joueur de l'In Square Billard Club, Danny Andriamihaja Raharinavalona, alias Danny, remporte haut la main le titre de la catégorie Masters du premier championnat national de billard Blackball. Il termine largement en tête du classement final à l'issue des dix étapes du sommet national de cette saison, organisé par l'association Voay de Madagascar.

Danny a raflé six victoires sur les dix étapes disputées. La première étape a été lancée au mois de février. Il a été sacré vainqueur des étapes 2, 5, 6, 7, 9 et 10. Les finales par catégorie de la dixième et dernière étape se sont déroulées dimanche à la salle de PlayBox à Analamahitsy. Dans la catégorie Masters, Danny s'est imposé en finale contre Haja de KGB. Au classement final, David du My Adals termine à la seconde place, synonyme du titre de vice-champion national, et Tanjona de Games complète le podium.

Dans la catégorie féminine, le titre national est revenu à Stéphanie du My Adals, talonnée par Fahren de SBC. Cette dernière a défait Stéphanie lors du duel final de la dernière étape. Chez les seniors de plus de 40 ans, Tesy du My Adals, vainqueur de la dixième étape contre Richardo du LLC, décroche le titre national. Jasminah du CR8 termine en seconde position.

%

Dix-huit sélectionnés

Chez les jeunes de moins de 23 ans, Arotiana du club Alpha a battu Princy de l'Optium dimanche. Ce dernier, qui compte cinq victoires sur les dix étapes, se hisse sur le toit national devant Manjary de l'Atmosphère. La finale des Masters a été entre le champion national, Tiana du SBC, et Francis de TF Pool. La victoire a été ravie par Tiana. Ce sommet national a surtout servi de sélection des porte-drapeaux du pays pour le championnat du monde de billard Blackball à Malte du 2 au 10 novembre.

L'association a déjà publié la liste des dix-huit joueurs de quatre catégories différentes qui y défendront les couleurs nationales. Le champion national en titre, Danny Rahary, figure en tête de liste des six sélectionnés des Masters. Il a déjà représenté le pays et a atteint les quarts de finale au championnat du monde d'Albi en France en 2022. Madagascar envisage également d'aligner cinq joueurs chez les seniors, cinq également chez les dames, et deux dans la catégorie des U23 garçons.