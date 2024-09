Madagascar: Rugby - La STM dicte sa loi devant US Ankadifotsy

Le match opposant les joueurs de l'US Ankadifotsy à ceux de la Savonnerie Tropicale (STM) a vu la victoire de ces derniers sur le score de 35-30 hier au stade Makis d'Andohatapenaka. Entrant dans la cinquième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, le public n'a pas été déçu en venant en nombre.

Le match a débuté à 13 heures et 3 minutes avec le coup d'envoi de la STM. Durant les cinq premières minutes, les deux équipes se sont jaugées, surtout au niveau de la mêlée, avec un avantage pour la STM. Après 15 minutes de jeu, la Savonnerie Tropicale a marqué son premier essai non transformé, 5-0. La STM a creusé l'écart avec un coup de pied de pénalité et a mené 8-0, à la 19e minute.

Le premier essai d'Ankadifotsy a été l'oeuvre du numéro 8, et les joueurs d'Ankady, selon l'appellation habituelle, sont revenus à 7-8, à la 26e minute. Les rugbymen de la STM ont marqué un deuxième coup de pied de pénalité pour mener 11-7, à la 29e minute.

Au coude-à-coude

Sur un plaquage dangereux du numéro 8 d'Ankadifotsy, ce dernier a écopé d'un carton rouge direct, à la 35e minute, laissant ses coéquipiers jouer en infériorité numérique. Une occasion pour les joueurs de la Savonnerie Tropicale de marquer un deuxième essai, 18-7, à la 36e minute. Après le gong de la pause, USA a marqué son deuxième essai et est revenu à 12-18, fin de la première mi-temps.

Le début de la seconde partie a été très équilibré. Les rugbymen d'Ankadifotsy ont montré un nouveau visage dès l'entame de la seconde période en s'installant dans les 20 mètres de la STM. Ils ont été récompensés par un troisième essai non transformé, 17-18, à la 46e minute. La STM a réussi à aplatir son troisième essai avec une transformation réussie, 25-17, à la 50e minute. Puis un nouvel essai d'Ankadifotsy a permis aux deux équipes de rester au coude à coude, à 22-25, à la 56e minute.

En réponse, les joueurs de la Savonnerie Tropicale ont marqué un nouveau coup de pied de pénalité et ont commencé à creuser l'écart, 28-22, à la 62e minute. Mais Ankadifotsy a réagi en marquant un nouveau coup de pied de pénalité pour revenir à 25-28, à la 65e minute. Les rugbymen de la Savonnerie Tropicale ont marqué un nouvel essai à la 76e minute, 35-25. Suite à la sortie du numéro 11 de la STM, écopé d'un carton jaune, US Ankadifotsy a marqué un quatrième essai et est revenu à 30-35, à la 78e minute. Mais le score est resté là, fin du match.