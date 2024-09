Madagascar: Course de Côte - 5e Manche - Première victoire pour Tovonen Jr

Premier sacre de la saison. Le pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, ouvre son compteur. Le triple champion de Madagascar, Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio, se hisse sur la plus haute marche du podium de la « Course pour la montre » ce week-end à Ambohidava. Cette manche, baptisée

« La revanche de Manintona », compte pour la cinquième manche du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte. Juan a réalisé le temps scratch du deuxième passage de 2:25;94, dimanche en fin de matinée.

Ce chrono a été le meilleur temps de cette cinquième manche. Il a effectué le troisième temps lors du premier passage et a eu la roue arrière gauche arrachée à l'épingle juste avant la ligne d'arrivée lors de la troisième montée. « Je suis très content de cette première victoire de la saison tant attendue. J'ai eu un début de championnat très difficile avec de nombreux problèmes mécaniques », confie Juan Rakotojohary.

À deux pas du titre

« Cette fois, la chance a été de mon côté malgré quelques difficultés à l'essai libre et l'essai chrono... La voiture a encore eu un souci au niveau du moteur au premier passage. J'ai pu attaquer à la deuxième montée malgré quelques erreurs. J'allais améliorer mon temps au troisième passage, mais la roue arrière gauche s'est détachée », relate Tovonen Jr.

Le leader du championnat, Olivier Ramiandrisoa, sur une Citroën, s'est contenté cette fois de la seconde place en réalisant le scratch du premier passage, 2 :28,00, deuxième meilleur temps de cette manche nationale. Il a par la suite fait une sortie après une touchette. Il est sorti sain et sauf, mais la voiture a eu des dégâts assez importants. « Je pensais aller accentuer un peu le rythme et j'ai fait une sortie... Je serai prêt pour la prochaine manche car nous avons déjà les pièces de rechange pour réparer la voiture », rassure Olivier Ramiandrisoa.

« Pour la course au titre, il suffit je pense d'assurer la deuxième place pour les deux manches restantes », souligne le vice-champion national. Frédéric Rabekoto, qui conduit une Peugeot 306 M11, complète le podium en réalisant un chrono de 2:31,57, deuxième temps du premier passage. Il a été non classé au deuxième passage et a bouclé la troisième montée de Manintona, longue de 2,550 km, en 2 :32,53. Il reste encore deux manches. La prochaine, organisée par FMMSAM, aura lieu les 28 et 29 septembre, et la dernière, concoctée par ACCT, les 7 et 8 décembre.