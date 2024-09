Afrique: CAN 2025 - Les Barea au pied du mur

Les Barea joueront ce soir à Tunis un match capital contre les Coelacanthes comoriens. Les hommes du coach Rôrô sont obligés d'arracher la victoire pour revenir dans la course.

Le derby de l'océan Indien s'enchaîne. Madagascar affrontera les Comores ce soir à 19 heures au stade Hamadi Agrebi à Rades, à Tunis. Ce match entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc. «Les joueurs comme le staff technique ont été déçus après la défaite contre la Tunisie...

Cela fait sûrement mal à nous tous, les joueurs comme le staff, mais nous avons pris des leçons. Nous avons dit aux joueurs qu'il faut oublier tout cela et se relever. Ils sont prêts et motivés, sauf Berajo blessé à la tête», confie le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. «Dans le respect des Comoriens, nous n'avons plus d'autre choix si nous voulons nous qualifier à la CAN. Au moins, il nous faudra un point dans ce match», lance le coach Rôrô.

Partagé, ce dernier veut ainsi assurer au moins un match nul, de préférence la victoire. Lors de leur dernière rencontre, Madagascar avait confirmé sa suprématie en remportant la victoire par 2 à 1 le 7 juin à Johannesburg, grâce au doublé de Rayan Raveloson, milieu de l'AJ Auxerre, club en Ligue 1. C'était un match à huis clos comptant pour la troisième journée des éliminatoires au Mondial 2026. Les Barea n'avaient encaissé aucune défaite et ont effectué une série de victoires face aux Comoriens lors des dix dernières rencontres entre les deux équipes de l'océan Indien.

Depuis 1990, Madagascar compte neuf victoires et un match nul. Dans le cadre de la qualification au Mondial, les deux pays se sont affrontés quatre fois après 2007. La Grande Île a remporté trois victoires et a enregistré un match nul un partout en match amical en 2017. Les trois victoires datent de novembre 2017 (4-0), en octobre 2017 (6-2) dans la phase qualificative, et dernièrement le 7 juin (2-1). Sur le papier, Madagascar est quasi supérieur d'une part.

D'autre part, les Coelacanthes restent pour le moment les favoris du groupe I pour la qualification au Mondial. Les hommes du coach Stefano Cusin occupent après la quatrième journée la position de leader avec neuf points, après trois victoires et une défaite.

Madagascar se trouve à la troisième place (7 points) après deux victoires contre le Tchad (3-0) et les Comores (2-1), un nul contre le Mali (0-0), et une défaite d'entrée face au Ghana (0-1). Les Comores occupent après la première journée la seconde place après leur match nul un partout contre la Gambie, tandis que la Grande Île se trouve à la quatrième place. « Chaque match ne se ressemble pas. Les Comores ont beaucoup progressé ces quatre dernières années.

Ils veulent casser notre série de victoires, tandis que nous tâcherons de notre côté d'enchaîner. Nous verrons sur le terrain... Après ce match, il faut que nous nous propulsions au moins à la deuxième place », lance le coach Rôrô. Sans pression, les Coelacanthes ont plutôt une envie de réaliser un exploit.