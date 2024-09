Madagascar: Risques et Catastrophes - Les opérations de secours renforcées

Les opérations de secours, en cas de catastrophes naturelles, seront renforcées. Des matériels informatiques jouant un rôle clé dans l'amélioration du recensement et du comptage des sinistrés ont été remis au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et à la direction régionale de la Population dans les régions de Fitovinany et d'Atsimo Atsinanana, vendredi.

Ces outils modernes facilitent les opérations de secours et de réhabilitation en cas de catastrophes. Cette dotation entre dans le cadre du projet Sorabe, financé par l'ambassade du Japon et mis en oeuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour renforcer les capacités locales en matière de gestion des catastrophes.

Le Sud-est se prépare déjà au passage d'un éventuel aléa climatique. Des stages de formation pré- et post-catastrophe ont été organisés, dans le cadre de ce projet, pour sensibiliser et préparer les populations face aux aléas climatiques fréquents dans les régions Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Les cyclones n'ont pas épargné ces régions ces dernières années. Batsirai et Emnati y ont laissé de lourds dégâts en 2022, et jusqu'à présent, certains ménages ne se sont pas encore relevés.