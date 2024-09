Madagascar: Karting - Mboara Razafindratsimba - Premier rookie malgache à la Coupe du Monde

Confiant et très déterminé, Mboara Razafindratsimba jouera sa première Coupe du Monde de karting en Angleterre, du 12 au 15 septembre. Âgé actuellement de 16 ans et pilote de karting au sein du club FMMSAM, il a débuté le karting à Havoana Land, propriété de ses parents, en 2016 à l'âge de 8 ans.

Passionné de sport mécanique et doté d'un grand talent, Mboara Razafindratsimba a débuté en karting de compétition en 2019. Il s'est rapidement illustré en remportant le titre de vice-champion junior de Madagascar en 2020 et 2021. Il a également été le vainqueur du trophée international pendant trois années de suite : 2020, 2021 et 2022. Il s'est adjugé le titre de vice-champion de Madagascar en 2023.

« Côtoyer les grandes figures du karting constitue une source de motivation pour moi. Durant cette Coupe du Monde, j'essayerai de faire de mon mieux. Je ne crois pas en la chance, mais au dur travail que j'ai déjà mené, et je crois en Dieu », confie Mboara Razafindratsimba.

Parmi les doués de sa génération, Mboara Razafindratsimba a fait partie de la délégation malgache qui a pris part à l'African Karting Cup, qui a eu lieu en Afrique du Sud sur le circuit de Zwarkopf au mois de février dernier. Sans complexe devant les expérimentés du continent, il a fini sixième de la catégorie OKN.

Cette place remarquable lui a ouvert la voie pour décrocher sa précieuse place pour la FIA Karting World Cup, dans quelques jours, sur le circuit PF International en Grande-Bretagne, du 12 au 15 septembre. Travailleur et persévérant dans tout ce qu'il entreprend, Mboara Razafindratsimba n'a pas peur de se frotter aux meilleurs mondiaux : « J'essayerai d'être le plus fort possible pour bien représenter le pays. Je m'entraîne déjà chaque week-end à SRK, parcourant environ 100 km par jour. Je connais déjà la piste par vidéo, mais en réel c'est différent.

Six minutes d'essai peuvent sembler insuffisantes après deux heures de roulage à l'AKC. Ce sera dur mais je donnerai le meilleur de moi-même », martèle le jeune pilote malgache.

Robbi Ratahina, président du club FMMSAM, croit en la capacité de Mboara Razafindratsimba de représenter Madagascar avec brio: « Cette première invitation d'un pilote malgache à la Coupe du Monde est une opportunité pour le karting malgache. Nous sommes convaincus que l'esprit de compétition de Mboara, son entraînement rigoureux et le soutien de son équipe lui permettront de se distinguer durant cette Coupe du Monde. On lui souhaite les meilleurs », déclare le président du club FMMSAM.