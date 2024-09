Algérie: Présidentielle - Le peuple algérien renouvelle sa confiance en M. Abdelmadjid Tebboune pour le parachèvement du processus de réformes et de développement global

Alger — Avec son élection, samedi, en tant que président de la République pour un nouveau mandat, M. Abdelmadjid Tebboune aura gagné la confiance du peuple algérien pour le parachèvement du processus de réformes et de développement global que connaît le pays et la consécration du projet de "l'Algérie victorieuse".

Parmi les principaux facteurs ayant fait pencher la balance en faveur du président de la République élu lors de cette échéance présidentielle, le fait que son programme électoral ne reposait pas sur de simples promesses électorales mais sur des engagements concrets concernant des projets stratégiques de développement, dont la plupart sont en cours de concrétisation. Sa franchise et le langage des chiffres qu'il a parlé durant sa campagne électorale, reflétant une maîtrise de la situation sur le terrain, y ont également beaucoup contribué.

De plus, M. Abdelmadjid Tebboune s'est présenté à la Présidentielle fort du soutien de plusieurs partis politiques, associations et organisations de la société civile, d'où le succès de sa campagne électorale à tous points de vue.

Le peuple algérien, auquel il s'est adressé avec la même sincérité ces cinq dernières années, a perçu en lui son attachement profond à la patrie dont il fait toujours primer l'intérêt supérieur.

Il a concrétisé ses 54 engagements durant son premier mandat présidentiel, poursuivant ses efforts en faveur du renforcement de la stabilité dans un environnement régional erratique et permettant au pays d'enregistrer des indicateurs positifs en matière de développement économique, selon les instances internationales, au moment où l'économie mondiale entrait en récession.

Le premier mandat du président de la République a aussi été marqué par la réalisation de plusieurs acquis historiques en matière de développement social pour la préservation de la dignité des citoyens et l'amélioration de leur pouvoir d'achat.

Durant les cinq prochaines années, il s'engage à poursuivre sa politique sociale, en mettant l'accent sur la lutte contre le chômage, désormais une priorité absolue, à travers la création de 450.000 emplois. Il s'est, dans ce cadre, engagé à porter le montant de l'allocation chômage à deux (2) millions de centimes et d'augmenter les pensions de retraite, les allocations destinées aux catégories vulnérables et aux femmes au foyer et la bourse universitaire.

Le président de la République s'est également engagé à faire de ce nouveau mandat présidentiel un "mandat économique par excellence", car le défi, après avoir réalisé la stabilité sur le plan sécuritaire, institutionnel et législatif, c'est de mettre à profit le décollage économique qu'a connu le pays au cours des cinq dernières années pour construire une économie moderne et développée reposant sur la numérisation et l'efficacité, en vue de créer des richesses et des emplois.

Fidèle au message des vaillants Chouhada et Moudjahidine, l'Algérie, qui a retrouvé la place qui lui sied dans le concert des nations, ne cessera, durant le nouveau mandat présidentiel, de défendre les peuples opprimés et les causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, tout en continuant à soutenir et à aider les pays voisins.

En somme, le peuple algérien, qui a librement opté, il y a cinq ans, pour le projet de l'Algérie nouvelle afin de remettre le pays sur les rails, a décidé, lors de la Présidentielle du 7 septembre, de poursuivre résolument son parcours pour une "Algérie victorieuse" dans tous les domaines.