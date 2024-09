Afrique: Qualifications CAN 2025-Burundi-Sénégal ce lundi à Lilongwe 13h Gmt - Opération rachat pour les Lions

Tenu en échec vendredi au stade Abdoulaye Wade par le Burkina Faso (1-1) le Sénégal aborde, ce lundi 9 juillet, sa deuxième sortie. Les Lions affronteront à Lilongwé au Malawi, les Hirondelles du Burundi dans le cadre de la 2e journée du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025. Relégués à la 3e place, les Lions auront l'obligation de victoire pour se replacer et garder leur statut de favori.

Neutralisé par le Burkina Faso (1-1) et relégué d'entrée à la 3e place du classement du groupe B des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal joue sa deuxième rencontre ce lundi 9 octobre. Ce sera contre le Burundi dans le cadre de la 2e journée qu'il affrontera à Lilongwé au Malawi. Une mission de rattrapage et de rachat après une prestation décevante devant leur public. Une équipe du Sénégal qui a montré deux visages. Après une bonne entame, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont vite été mis en difficulté et rejoint à l'ultime minute par les Etalons.

Ce résultat nul (1-1) laisse un goût de cendres au Sénégal, qui espérait débuter cette campagne de qualification par une victoire à domicile. Suite à cette entrée en lice à domicile ratée, les hommes d'Aliou Cissé ont donc l'obligation de rebondir.

Les Lions doivent absolument l'emporter pour ne pas compromettre leur parcours vers la CAN 2025. Le sélectionneur Aliou Cissé a tourné déjà la page de cette contre-performance, il aura certainement des ajustements à faire pour les prochains matchs.

Malgré une très petite marge de préparation, Aliou Cissé reste confiant. Il a déjà sonné la remobilisation des troupes afin de répondre aux attentes qui sont grandes aussi bien du côté des supporters que du staff technique. Les joueurs en sont conscients et restent déterminés pour relever le défi d'engranger les trois points et se replacer à la tête du groupe L.

Après la sensation créée d'entrée à l'extérieur contre le Malawi (2-3), les Hirondelles du Burundi sont dans un élan et vont tenter de réussir un coup à domicile, quoiqu'ils reçoivent les Lions au Malawi.

Aliou Cissé estime que la rencontre ne sera pas facile. « C'est une très bonne équipe, qui nous donnera certainement les réponses nécessaires. » Connaissant bien la combativité des joueurs burundais, le coach sénégalais sait que la tâche ne sera pas aisée. « Ce sera un match très difficile. Le Burundi est en confiance après sa victoire, mais nous avons l'opportunité de gagner et de rectifier le tir », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que lors deux dernières confrontations, comptant pour les qualifications de la CAN entre 2015 et 2016, les Lions se sont toujours imposés. Grâce à son succès face au Malawi, le Burundi occupe la première place du groupe du groupe L. Le Burkina et le Sénégal sont respectivement la 2e et la 3e place avec 1 point. Le Malawi est 4e avec zéro point.