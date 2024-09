Sénégal: Abdou Diallo, défenseur des lions - «On a la possibilité de se racheter»

interview

Tout comme son sélectionneur, Abdou Diallo voudra de se racheter de la contreperformance des Lions face aux Étalons du Burkina Faso. Le défenseur central de l'équipe nationale a soutenu que les Lions ont une belle opportunité de le faire en rapportant les trois points de la victoire face aux Hirondelles du Burundi, déjà leaders de la poule après leur victoire (2-3) sur la pelouse malawite.

Les autres équipes ne sont plus complexées devant le Sénégal ?

« Je n'ai pas le sentiment qu'avant qu'on nous regardait avec un certain complexe. On a vu que les phases de groupe étaient très difficiles avec des équipes supposées faibles. On les a vu sortir, nous presser et nous mettre en difficulté. Je pense qu'il n y a aucun match facile. C'est le football de haut niveau et on s'attend à une équipe de Burundi qui va venir, qui va vouloir gagner parce qu'ils ont gagné leur premier match (2-3, devant le Malawi, Ndlr) et c'est normal ça fait partie du football et on doit être prêts à ça et c'est plus notre performance qui donnera l'impression que on a la possibilité de se racheter le match est facile ou difficile...Donc, soit on va le rendre facile, soit on va le rendre difficile ».

Qu'est-ce que vous vous êtes dits après le match contre le Burkina Faso ?

« Forcément à chaud, il y avait de la déception. C'est normal et logique mais après on a l'habitude de jouer et de performer trois jours après c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a vite basculer parce que c'est ce qui important. Ce qui est fait, est fait et ne peut pas le changer et ce qui doit l'être le sera ».

Est-ce vous en tant que joueurs vous n'êtes pas aussi responsables ?

« Ah oui ! C'est nous qui sommes sur le terrain. On n'a pas l'habitude de se cacher, le coach met un plan de jeu en place mais c'est nous qui l'animons, c'est nous qui avons la décision finale. Nous avons nos responsabilités à prendre et il va falloir répondre présent dès demain (ce lundi). Il faut gagner on s'en fout ! »