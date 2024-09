Sénégal: Rentrée scolaire - La hantise des parents

Face à la cherté du coût de la vie, la rentrée scolaire est une hantise pour certains parents d'élèves. Entre les frais d'inscription, les fournitures scolaires, le transport, entres autres dépenses, ils ne cachent pas leur inquiétude. Ils invitent le gouvernement à soutenir la population.

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Chez certains parents d'élèves, la fin des vacances déclenche une certaine inquiétude. Et pour cause, l'achat des manuels scolaires, les frais d'inscription, cartables, l'achat des fournitures et parfois des uniformes d'école, ne sont pas chose aisée, surtout dans ce contexte de cherté du coût de la vie. Trouvée au marché Arafat de Grand Yoff, cette mère de famille du nom de Coumba Diop ne cache pas son stress. « Tout est devenu cher, ces dernières années.

A voir comment il est aujourd'hui difficile de nourrir même une petite famille, qu'en est-t-il pour la famille qui a beaucoup d'enfants? C'est pourquoi quand la rentrée scolaire approche, ça me stresse. J'ai trois enfants, l'un est au collège, les autres sont au lycée. Ils attendent tout de moi parce que leur père est décédé. Je m'efforce de gérer leurs études avec le peu que je gagne avec la vente de poissons mais tout le monde n'est pas sans savoir que les temps sont durs », dixit la mère de famille.

A quelques encablures d'elle, se trouve Ousmane Diallo, vendeur de légumes. Lui aussi embouche la même trompette en cette veille de rentrée scolaire. « J'ai six enfants, certains à l'école primaire, les autres au collège. Il leur faut des fournitures, des sacs et parfois même des vêtements sans oublier les frais d'inscription. Comme chaque année, la prochaine rentrée scolaire sera également très difficile pour moi. Il faut que le gouvernement soutienne les parents », martèle le père de famille.

Venue se ravitailler en poissons, Ndickou Faye, mère de trois élèves, abonde dans le même sens que les autres. « Je ne peux même pas dire la somme exacte que je dépense pour mes enfants pour chaque année scolaire. C'est très difficile dans ce contexte de conjoncture économique parce que le loyer est là, les factures d'eau et d'électricité sont là.

C'est stressant, je vous assure mais Dieu merci. Il faut juste prier pour que les enfants réussissent dans leurs études. Le cas échéant, on va oublier tout l'argent qu'on a investi sur eux même si tout le monde sait que trouver de l'emploi est aussi un autre problème au Sénégal », indique cette assistante de direction dans une société de la place. Nos interlocuteurs sont d'avis que les dirigeants doivent avoir une certaine compassion pour les Sénégalais. « On en a marre de la politique qui ne finit pas dans ce pays, je demande au gouvernement de s'attaquer aux priorités. C'est mieux », déclare Ousmane Diallo.

Depuis quelques années, les parents d'élèves se plaignent de la «cherté» des frais d'inscription. C'est pourquoi l'année dernière, le gouvernement avait décidé de la baisse de ces frais. Entre autres mesures prises, on notait les frais d'inscription gratuits pour l'Elémentaire et le Préscolaire dans le public. Pour le Moyen et Secondaire dans le public, ils sont fixés à 3.000 FCFA, avec un plafond maximum de 5000 FCFA.

Lequel devra être autorisé par le Conseil d'administration de l'école. Pour l'enseignement privé, une baisse de 10% était effectuée sur les frais de scolarité. Ils s'élèvent respectivement, pour le Préscolaire, l'Elémentaire, le Moyen et le Secondaire, à 2500 FCFA, 3000 FCFA, 4000 FCFA et 5000 FCFA. Ce qui avait été salué par les parents d'élèves.