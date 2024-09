Seychelles: Le pays élabore une stratégie pour améliorer l'accès au financement climatique

Une stratégie en cours d'élaboration aux Seychelles pour améliorer l'accès et l'utilisation du financement climatique devrait être finalisée en décembre et une réunion de consultation avec les parties prenantes a eu lieu jeudi pour les impliquer dans le processus.

Julius Joubert, économiste principal au Département national de la planification, a déclaré aux journalistes que les Seychelles, dans le cadre de leurs accords internationaux, comme l'Accord de Paris, qui concerne le changement climatique, comportent différentes composantes et tous les pays doivent prendre des dispositions et des mesures afin de faire face au changement climatique à travers des projets.

"Nous prévoyons des investissements dans les infrastructures et le renforcement des capacités dans différents projets qui renforceront notre résilience au changement climatique. Nous avons examiné plusieurs études réalisées sur combien cela nous coûtera et combien nous devrons collecter avec nos partenaires, " dit-il.

M. Joubert a ajouté que c'est l'une des principales raisons de l'atelier sur la stratégie de mobilisation des ressources financières pour le climat, car « nous devons impliquer toutes nos parties prenantes afin qu'elles participent également, car le gouvernement ne sera pas en mesure de couvrir toutes les dépenses ».

Dans son discours, la secrétaire principale à la planification nationale au ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Elizabeth Agatine, a déclaré que les Seychelles étaient à l'avant-garde de l'agenda du changement climatique, subissant souvent des coups durs en raison des effets néfastes du changement climatique sous la forme de phénomènes climatiques défavorables.

« Au plus haut niveau, le ministère des Finances et le gouvernement dans son ensemble intègrent la résilience au changement climatique dans toutes leurs activités principales. Cela se reflète dans la nouvelle stratégie nationale de développement 2024-2028 lancée plus tôt cette année », a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré qu'une fois finalisée, la stratégie de mobilisation des ressources financières pour le climat s'étendra de 2025 à 2030 et offrira l'occasion d'explorer et d'exploiter les sources de financement existantes et innovantes, en tirant parti de nos atouts tout en relevant les défis et en surmontant les obstacles.

Mme. Agatine a ajouté que cette stratégie est conçue pour s'aligner sur les engagements internationaux plus larges des Seychelles, notamment les objectifs de développement durable (ODD), les contributions déterminées au niveau national (NDC) et le Fonds de résilience durable (RSF) dans le cadre du programme de réforme économique du pays, soutenu par le FMI.

"Le RSF, une initiative sur trois ans fournissant jusqu'à 46 millions de dollars, est conçu pour aider les Seychelles à renforcer leur résilience climatique, maximiser les synergies et agir comme catalyseur vis-à-vis d'autres sources de financement officielles, et attirer des investissements privés supplémentaires dans des projets liés au climat, " a-t-elle souligné.