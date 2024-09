Cote d'Ivoire: San Pedro / Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture - Save the Children lance le projet 'Sourire'

Face à des représentants du corps préfectoral, de l'administration publique ivoirienne et du conseil café-cacao issus du Bas-Sassandra, Save the Children a procédé le 5 septembre 2024, à San Pedro, au lancement du projet "Sourire". Qui signifie "Soutenir l'opportunité, l'union et les droits des enfants dans les régions cacaoyères".

Doté d'un budget de 3 millions Chf , soit près de 2 milliards 100 millions de francs Cfa l'initiative est financé par la Fondation Cocoa Horizons. Programmé sur trois ans, l'objectif visé par "Sourire" est de garantir des conditions de vie plus agréables aux enfants, aux adolescents, ainsi qu'aux jeunes des communautés impliquées dans la chaine de valeur du cacao en Côte d'Ivoire.

Mieux, ce projet initié par Save the Children Côte d'Ivoire et Save the Children Suisse entend contribuer à préserver les droits de l'enfant, à faciliter l'accès à une éducation de qualité et à des moyens de subsistance durables au profit des familles des régions de la Nawa, du Gboklê et de San Pedro.

En moyenne, "Sourire" touchera à terme, 30 communautés prioritaires, avec pour principaux axes d'intervention : la sensibilisation sur les risques du travail des enfants, la mise en place de programmes d'éducation et de formation professionnelle pour les enfants victimes, le soutien économique aux familles vulnérables, le renforcement des capacités des autorités locales et des organisations de producteurs.

"Notre engagement en tant que Save the Children est clair. Nous oeuvrons pour un avenir meilleur pour chaque enfant. Nous savons que cela est nécessaire pour une collaboration étroite avec les autorités locales, les communautés et tous les acteurs concernés, car ensemble, nous avons le pouvoir de maximiser l'impact du projet "Sourire" et de garantir des résultats concrets. Ensemble, faisons en sorte que chaque sourire d'enfant soit un reflet pour un avenir prometteur", a déclaré Cissé Sononsa, directrice des programmes et des opérations à Save the Children. Elle représentait Akebou Sawadogo, directeur pays de Save the Children Côte d'Ivoire.

Cissé Sononsa a invité autorités et populations locales à oeuvrer dans cette aventure, auprès des spécialistes de Save the Children, en vue d'une meilleure mise en oeuvre du projet "Sourire".