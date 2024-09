Cote d'Ivoire: Le PPA-CI dénonce l'usage abusif du nom de Gbagbo pour désigner Simone Ehivet

Le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a fermement réagi, ce 5 septembre 2924,suite à la diffusion, sur la chaîne internationale France 24, d'une interview de Madame Simone Ehivet.

L'intitulé de l'interview, « Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne », a suscité l'indignation au sein du parti, notamment pour l'usage erroné du patronyme de l'ex-Président Laurent Gbagbo.

Dans un communiqué signé par Me Habiba Touré, porte-parole du Président Laurent Gbagbo, le PPA-CI exprime son regret quant à la formulation tendancieuse du titre de l'interview. En effet, depuis leur divorce officialisé par un communiqué en 2020, Madame Simone Ehivet ne porte plus légalement le nom de « Gbagbo ». « Or, le droit ivoirien stipule qu'à la suite d'un divorce, l'épouse perd l'usage du nom de son ex-mari », rappelle le communiqué.

Le PPA-CI s'interroge donc sur les intentions de France 24, qui persiste à désigner l'ex-première dame sous le nom de « Simone Gbagbo », un choix jugé non seulement erroné mais aussi trompeur pour le public. Cette désignation pourrait alimenter une rivalité entre les deux figures, alors qu'aucune animosité n'est avérée entre eux.

Dans un contexte politique où l'unité de l'opposition est cruciale, le PPA-CI juge regrettable que France 24 choisisse d'alimenter une polémique inutile à travers l'usage du patronyme de l'ex-président. « Il est de la responsabilité des journalistes de ne pas suggérer des tensions qui n'existent pas, surtout dans un climat aussi sensible », souligne Me Touré.

Le PPA-CI appelle ainsi les médias, notamment internationaux, à plus de rigueur et à un respect strict de l'éthique journalistique, afin d'éviter toute interprétation biaisée pouvant nuire au débat public et politique en Côte d'Ivoire.

Le communiqué se conclut par un appel à la prise de conscience sur l'importance d'une information précise, équilibrée et objective, en particulier dans un contexte où chaque mot peut avoir des répercussions significatives.