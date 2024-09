Cote d'Ivoire: Rachel Marsil à la Galerie Cécile Fakhoury - La mangue comme symbole de croissance et d'identité

La Galerie Cécile Fakhoury à Abidjan accueille "Le goût de la mangue", la première exposition personnelle de Rachel Marsil dans la ville qui a pris fin le 7 septembre 2024. Cette exposition marque une nouvelle étape dans la carrière de l'artiste, après ses précédentes collaborations avec la galerie à Dakar et Abidjan.

Un tour à la Galerie Cécile Fakhoury, le visiteur est plongé dans un univers de « végétation luxuriante et de fruits abondants », évoquant une proximité avec la mer. Ses oeuvres, inspirées par les peintres Paul Gauguin et Émile Bernard, présentent des baigneuses dont les visages paisibles cachent des émotions plus complexes comme la solitude et la mélancolie.

Ces portraits, imprégnés d'une certaine intemporalité, se mêlent à des oeuvres plus abstraites où les mangues sont représentées sur des fonds géométriques et ornementaux, rappelant les motifs des tissus batik de Grand-Bassam.

Rachel Marsil pour cette exposition était en résidence artistique à Grand-Bassam depuis mars. A la lecture des oeuvres réalisées l'on dénote son inspiration par son environnement, notamment les allées de manguiers et l'histoire locale. Cette influence se reflète également dans ses nouvelles sculptures en bronze et bois, représentant des fruits en équilibre...

Née en 1995 à Lille, Rachel Marsil est diplômée de l'École Nationale des Arts Décoratifs de Paris. Elle vit actuellement à Paris et explore à travers son travail les thèmes d'identité et de mémoire culturelle, en fusionnant design textile et peinture.