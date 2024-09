Une occasion pour analyser en profondeur les répercussions culturelles et économiques des changements préconisés, tout en favorisant une synergie entre les intervenants concernés avec au programme une série de trois ateliers répartis entre la Cité de la Culture à Tunis et Les Berges du Lac.

«Les Jeudis du cinéma» est une initiative du Groupement Professionnel de l'Industrie Cinématographique du syndicat patronal Conect, qui consiste en l'organisation d'ateliers et autres rencontres dans le but d'améliorer le climat des affaires et d'impulser la transformation du modèle économique du secteur de l'industrie cinématographique.

Après la session de juin dernier, ces rencontres reviennent, les 12, 19 et 26 septembre, «pour aborder méthodiquement les défis majeurs de la réforme structurelle du cinéma en Tunisie», comme le notent ses organisateurs et d'ajouter : «Plus qu'une simple concertation ; il sera question d'envisager de manière concrète les mesures à mettre en oeuvre pour structurer, rationaliser, pérenniser des pans entiers du secteur cinématographique.

Le groupement professionnel d'industrie cinématographique, qui fait partie de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Conect, s'est fixé pour objectif de fédérer le secteur de l'industrie cinématographique dans ses multiples spécialités afin «d'améliorer la coordination avec les instances de régulation, d'unifier ses efforts pour soutenir le processus de réforme, de proposer de nouvelles réglementations et de mettre en place un plan d'action exhaustif».

%

Conect (fondée en 2011), étant une organisation patronale syndicale et citoyenne fédérant les PME tunisiennes et étrangères opérant dans plusieurs secteurs et dans toutes les régions.

Ces «Jeudis du cinéma» offriront, selon leurs initiateurs, un cadre de réflexion visant à mettre en place un écosystème propice à l'émergence d'une industrie cinématographique résiliente, capable de répondre aux enjeux actuels tout en valorisant l'héritage culturel national. Une occasion pour analyser en profondeur les répercussions culturelles et économiques des changements préconisés, tout en favorisant une synergie entre les intervenants concernés, avec au programme une série de trois ateliers répartis entre la Cité de la Culture à Tunis et Les Berges du Lac.

Les deux premiers ateliers qui auront pour thèmes respectifs « La Cinémathèque tunisienne: des priorités pour une nouvelle impulsion» et «Spécificité des festivals de cinéma dans la promotion de l'attractivité territoriale», se tiendront les 12 et 19 septembre à la salle Tahar-Chériaa au Centre national du cinéma et de l'image (Cnci), à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Le 3e atelier portera sur le «Développement du système de formation aux métiers du cinéma et renforcement de la capacité opérationnelle du secteur» et sera abrité par The Dot (Sis Rue Lac Malaren, Les Berges du Lac).