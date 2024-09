Afrique: La Gambie entend récupérer les points perdus - Attention à la piqûre des Scorpions !

Le sélectionneur de la Gambie, Jonathan McKinstry, entend frapper un grand coup face à la Tunisie et pourquoi pas même marcher sur les traces de son prédécesseur belge, Tom Saintfeit.

A l'épreuve des Aigles de Carthage en cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Scorpions de Gambie entendent rectifier le tir et donc s'imposer cet après-midi au Maroc, du côté du stade El Abed d'Al Jadida. Tenus en échec par les Comores (1-1) en ouverture des éliminatoires, les Scorpions de Gambie doivent à présent freiner le onze de Faouzi Benzarti, une sélection tunisienne qui s'est imposée sur le fil face aux Barea de Madagascar.

Qu'à cela ne tienne. Pour les Gambiens, l'important est de ne pas avoir cédé face aux Comores, et ce, grâce à un coup franc splendide de Musa Barrow. A présent donc, le sélectionneur de la Gambie, Jonathan McKinstry, entend frapper un grand coup face à la Tunisie et pourquoi pas marcher sur les traces du coach belge, Tom Saintfeit, qui, pour la première fois dans l'histoire des Scorpions, a décroché deux qualifications consécutives pour la CAN, au Cameroun en 2022 et en Côte d'Ivoire en 2024.

Cependant, pour la Gambie, accueillir la Tunisie au Maroc ne sera pas de tout repos sachant que les Gambiens n'évolueront pas en terrain conquis alors que la Tunisie serait avantagée, quoique... Regrettable tout de même pour la Gambie qui ne peut évoluer dans son fief, au stade de l'Indépendance, toujours en cours de rénovation. Maintenant, pour tenir tête à la Tunisie, les Scorpions devront forcément élaborer un plan différent de celui mis en place à Radès. En effet, face aux Comores, les Gambiens ont quelque peu peiné à contourner le bloc adverse.

%

Et les Coelacanthes avaient beau faire le choix de laisser le contrôle de la partie aux Scorpions, ils ne s'avoueront vaincus qu'après un coup franc magistralement botté. Sur ce, cet après-midi, le coach Jonathan McKinstry ne devrait pas renier ses principes et ses constantes de jeu. En effet, le technicien irlandais prônerait à nouveau une orientation en 4-3-3 avec Sibi dans les bois, Joseph Ceesay et Touray sur les flancs, Edrissa Cessay et Gomez dans l'axe, Adams, Barrow et Jallow au coeur du jeu, Colley sur le couloir gauche, Minteh sur l'aile opposée et Sowe en pointe.

Un onze d'attaque qui doit gagner pour rester en course et ne pas devoir courir derrière une qualification lors du sprint final. Enfin, rappelons que la sélection gambienne n'est pas étrangère au Team Tunisie, puisqu'en CAN 2022, une inspiration de Jallow dans les arrêts de jeu avait permis à la Gambie de l'emporter face à la Tunisie (1-0) dans le dernier match du groupe F, résultat qui avait permis aux deux nations de valider leur passage aux 1/8e de finale.