Tunisie: Kairouan fête, bientôt, le Mouled - Une tradition à vocation multiple

Pieux et attachés aux coutumes de leurs ancêtres, les Kairouanais continent de fêter l'anniversaire de la naissance du Prophète dans une ambiance particulière.

C'est ainsi qu'on badigeonne les lieux de culte, les façades des maisons et des commerces pour les orner de tapis et qu'on prépare l'assida traditionnelle, l'assida au zgougou et de grandes quantités de makroudhs.

Certaines familles aisées en transportent d'importantes quantités dans les différentes mosquées à l'intention des visiteurs. Toujours à l'occasion du Mouled, des bienfaiteurs et des ONG en profitent pour faire circoncire des enfants orphelins et nécessiteux.

800.000 visiteurs, l'année dernière

Si, aujourd'hui encore, le Mouled attire chaque année des milliers de visiteurs de Tunisie et des pays arabes (l'année dernière, plus de 800.000 personnes ont assisté aux différentes manifestations pluridisciplinaires organisées à l'occasion du Mouled), c'est que l'ambiance de la ville fascine grâce aux concours de psalmodie et d'exégèse du Coran aux causeries religieuses, aux chants liturgiques, aux arts de l'architecture, au charme de ses lieux temporels et spirituels qui renouent à l'occasion avec les fastes de sa splendeur passée, du temps où Kairouan était la capitale de l'islam en Ifriqiya.

Cette année, le Mouled sera célébré le 15 septembre courant dans une atmosphère de ferveur et de piété. Et l'association du Mouled, présidée par M. Ali Ben Saïd, a prévu plusieurs manifestations spirituelles et religieuses, dont le festival du chant soufi, des colloques relatifs à la vie du Prophète, en présence de prédicateurs, de conseillers juridiques et de chercheurs, des concours de lecture du Coran. Il y aura aussi la conférence annuelle du Mouled qui vient consacrer la pensée islamique éclairée et modérée, avec la participation d'académiciens tunisiens et étrangers, d'imams et de hauts cadres du ministère des Affaires religieuses.

Des leçons et des valeurs

Ainsi, toutes ces manifestations encouragent les fidèles à tirer les leçons de valeur et principes humanitaires prônés par l'islam et à s'imprégner de l'approche des réformes adoptées par le Prophète Mohamed pour bâtir la civilisation islamique, prévenir la corruption, protéger la société arabo-musulmane contre toute forme d'extrémisme et améliorer la qualité de la vie.

Notons, par ailleurs, que la fête du Mouled a toujours été une occasion pour rédiger des contrats de mariage et rendre visite aux futures mariées pour leur offrir le Moussem. En outre, c'est une opportunité de booster la vie économique et sociale, puisque tous les hôtels et les maisons d'hôtes de la ville affichent complet, sans oublier les boutiques d'artisanat et les vieux souks qui grouillent de monde pendant plusieurs jours.