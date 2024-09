Congo-Brazzaville: Elections à la Fécoclose-DA - Les membres de la commission électorale indépendante déjà à pied d'oeuvre

Dans le but de répondre aux exigences du ministère des Sports, notamment sur la mise en oeuvre de la circulaire relative aux instructions pour la tenue des assemblées générales électives, les membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées( Fécoclose-DA ) ont procédé, le 8 septembre au centre de formation de Gothia, à la présentation des membres de la commission électorale indépendante. Composée de cinq membres, cette structure va coordonner et gérer les assemblées générales ordinaire et élective de cette fédération, prévues le 28 septembre, au gymnase Henri-Elendé.

A en croire le président de cette commission, Me Romain Fernand Ondono, le travail se fait en toute transparence, donnant la chance à ceux qui répondent aux critères et souhaitent postuler aux différentes postes du bureau exécutif de la fédération. Dans son intervention, il a détaillé les missions de cette atructure et expliqué les innovations de la circulaire ministérielle.

Pour bien exécuter son travail, Me Romain Fernand Ondono s'appuiera sur le savoir-faire des autres membres dont la vice-présidente, Audrey Marina Mbemba Bicalou, Edine Blanche Boukaka, Christian Timoléon Nzoulani ainsi que Destiné Bibiche Okobo.