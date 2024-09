Congo-Brazzaville: Désenclavement de l'arrière-pays - Le Premier ministre poursuit sa tournée dans le Kouilou

Accompagné des autorités départementales et des cadres de la direction générale de l'entretien routier, le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a visité le 8 septembre, entre aututres, « la boucle du Kouilou », où les travaux vont démarrer dès l'année prochaine.

Pour traverser la Noumbi, le Premier ministre et sa suite ont dû utiliser un bac d'une capacité de trente tonnes. En effet, le gouvernement prévoit la construction d'un pont de près de 100 mètres sur la rivière Noumbi, accompagné de l'aménagement et du bitumage de 20 km de route entre Madingou-Kayes et Tchizalamou, ainsi que de 66 km de route en terre latéritique. Confiés à l'entreprise CRBC, les travaux qui vont durer dix-huit mois démarreront à partir de janvier 2025, après la réalisation des études détaillées pour les plans d'exécution.

Anatole Collinet Makosso et sa délégation se sont ensuite rendus dans le district de Nzambi, où ils ont été attendus au village Tandou-Ngoma. Ici aussi, la traversée sur la rivière Conkouaty s'est effectuée par bac. Lors d'un échange franc et direct à Nzambi-poste, les habitants ont exprimé leurs préoccupations concernant les conflits avec les éléphants, les difficultés d'acquisition de certains documents administratifs, les fréquences de traversée à bord des différents bacs, et l'emploi des jeunes.

En effet, face au désarroi causé par les éléphants, les habitants de Ntandou-Ngoma ont exprimé leurs inquiétudes et demandé l'intervention du gouvernement pour trouver des solutions viables. Reconnaissant la complexité de la situation, le Premier ministre a assuré que le gouvernement est conscient de ces enjeux. « Le conflit entre l'homme et la nature est un défi que nous devons aborder avec prudence. Nous devons protéger notre patrimoine naturel, mais également veiller à ce que nos concitoyens ne soient pas lésés par la présence des espèces protégées », a déclaré Anatole Collinet Makosso, lors de son intervention.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'exécutif à travailler avec les autorités locales, les experts en conservation et les organisations internationales pour mettre en place des stratégies permettant de minimiser les interactions négatives entre les humains et les éléphants. Au nombre des actions à mener, figurent l'amélioration des infrastructures agricoles, la construction des barrières naturelles pour protéger les cultures, sans oublier la sensibilisation des communautés à la gestion de ces conflits.

Quant à d'autres doléances formulées par la population, le Premier ministre a promis de travailler avec les ministres en charge des dossiers évoqués afin de trouver, a-t-il dit, des solutions rapides. Il a, dans la foulée, annoncé que sur instructions du président de la République, les travaux de construction du pont sur la Noumbi commenceront bientôt. Le but étant de renforcer la mobilité et promouvoir le développement touristique dans cette partie du pays. Avant de quitter Nzambi, Anatole Collinet Makosso a distribué des kits scolaires aux enfants des villages du district et offert un générateur à la sous- préfecture.