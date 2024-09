Tunisie: Jeux paralympiques - Amen Allah Tissaoui, Médaillé d'or - 'Libéré de la pression, enfin...'

A seulement 19 ans, le jeune athlète tunisien s'offre sa première médaille olympique, de surcroît en or. Amen Allah Tissaoui, champion paralympique et mondial, est né en cette année. En effet, la médaille d'or obtenue à Paris est la deuxième pour lui cette année, après le sacre mondial à Kobe au Japon.

Le jeune coureur tunisien, Amen Allah Tissaoui, est aux anges. Il a exprimé son immense joie après avoir décroché l'or du 1.500 m (T38), en remportant la finale de l'épreuve disputée samedi dernier au stade de France à Saint-Denis, pour le compte des 17es Jeux paralympiques Paris 2024. «Je suis tellement heureux et enfin libéré du poids de la pression que je me suis mis sur les épaules après la troisième place au 400 m», a confié le champion du monde en titre.

Tissaoui a affirmé que le stress et la pression qu'il avait ressentis avant son départ pour Paris étaient très lourds et jamais ressentis auparavant : "Je n'ai jamais autant stressé avant le départ pour une compétition internationale de grande envergure comme je l'ai été avant de prendre l'avion pour Paris. Mais une fois lancé, je m'étais rapidement mis en mode tactique pour bien négocier ma course."

La clef de réussite : se placer en milieu du groupe

Interrogé sur sa tactique, le para-athlète de 19 ans a affirmé : "Je me suis placé en milieu du groupe avant de me rétracter de peur d'être bousculé ou de tomber et éviter ainsi de vivre la même mésaventure de Bechir Agoubi sur la même piste."

%

Selon Amen Allah, il était plus judicieux de se mettre à l'abri avant de faire sa remontée. «J'ai calmé le jeu avant de me replacer dans les trois premiers et d'attendre le moment opportun pour déclencher mon sprint», a-t-il indiqué et d'assurer : "La course était très difficile et j'étais surveillé par plusieurs coureurs." Ce sacre est une délivrance après la déception de la 3e place au 400 m de ma catégorie. C'est une fierté que d' avoir offert à la Tunisie sa 4e breloque d'or, la deuxième pour moi cette année, après le sacre mondial à Kobe au Japon".

Amen Allah Tissaoui s'est adjugé la médaille d'or du 1.500 m (T38), en remportant l'épreuve en 4:12.91. La médaille d'argent est revenue au Canadien Nate Riech (4:13.12) et celle de bronze à l'Australien Reece Langdon (4:13.13). Il s'agit, rappelle-t-on, de la deuxième médaille à l'actif de l'athlète tunisien, après le bronze au 400 m (T37).