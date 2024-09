Congo-Brazzaville: PATN - Des cadres étatiques formés à la gestion des réseaux haut débit

Le coordonnateur du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN), financé par la Banque mondiale (BM), Seck Manouangui, a clôturé, le week-end dernier, la première semaine de formation des utilisateurs pour la connectivité internet haut débit de l'Université Marien-Ngouabi, des ministères, agences et structures décentralisées.

La formation avait pour but de doter le personnel clé des compétences nécessaires pour une mise en oeuvre efficace des technologies numériques comprenant l'installation de solutions de connectivité avancées telles que les réseaux Wi-Fi au sein de l'Université Marien-Ngouabi et divers ministères et agences gouvernementales.

« Ce premier module a été l'occasion pour chacun d'entre vous d'approfondir vos connaissances, d'échanger de réelles idées et de développer de nouvelles compétences qui seront, sans aucun doute, précieuses dans la prise en main, la gestion et la maintenance des infrastructures de connectivité au sein de vos établissements, notamment l'Université Marien-Ngouabi, qui nous a fait l'honneur d'accueillir cette session, l'Université de Denis-Sassou-N'Guesso, ainsi que le cabinet du ministère en charge de l'Enseignement supérieur...», a déclaré Seck Manouangui, coordonnateur du projet.

Cette première semaine a couvert des aspects fondamentaux de la solution Réseau de campus Huawei datacom, des solutions Wi-Fi Huawei Wlan, avec un focus particulier sur les commutateurs de coeur, d'agrégation et d'accès. « Durant cette semaine, nous nous sommes plus penchés sur la datacom, switching, la commutation. Il s'agissait ici d'apprendre les bases dans la configuration des switches, pour avoir le Wi-Fi, le W1, la sécurité de notre réseau, le management de notre réseau, s'agissant des équipements Fortinet pour le FortiWeb, FortiManager », a expliqué le formateur tunisien, Houssem Eddine Abbou.

Content d'y avoir pris part, Dionne Onkirotin, a témoigné de l'importance de ces compétences acquises pour l'avenir numérique du pays. « Nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur la datacom et acquis des connaissances sur l'utilisation, la configuration et la connexion des nouveaux appareils qui vont être connectés au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, à travers le PATN. Il nous fallait donc toutes ces connaissances pour le bon usage des diapositives qui seront installées », a-t-il dit.

Pour rappel, cette formation qui s'inscrit dans le cadre des séries de formations lancées par le PATN et conduites par le consortium Tmi-Stracom, relatives aux installations des points d'accès Wifi et de la connectivité à internet au sein de l'Université Marien-Ngouabi ainsi que dans certains ministères, agences et départements, a réuni des agents et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Université Marien-Ngouabi, de l'Agence congolaise des systèmes d'information, des experts du PATN et ceux du groupement Tmi-Stracom.

Prévu pour une durée de cinq ans, le PATN est financé à hauteur de 60 milliards FCFA par la BM. Ce projet vise à augmenter l'accès de la population mal desservie à l'internet et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics.