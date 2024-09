Tunisie: CAB - AG Evaluative - Que la lumière soit !

On a pensé que l'exercice 2023-2024 faisait partie du passé et que les efforts allaient se concentrer sur l'avenir proche du club, mais comme le président du CAB est très méthodique, il ne voulait pas passer les acquis de la saison dernière sous silence.

Rien de plus légitime et légal! En effet, dans un communiqué émanant du secrétariat du club nordiste, la large famille cabiste vient d'apprendre que le comité directeur tiendra son assemblée générale évaluative le 26 septembre dans un hôtel de la ville de Bizerte. On présentera, à cette occasion, les rapports moral et financier de l'année qui vient donc de s'écouler et on débattra de quelques règlements susceptibles de subir des améliorations selon les points inscrits dans les travaux de ladite assemblée.

Ce faisant, le communiqué y afférent rappelle que seules les personnes titulaires de cartes d'adhérents y sont conviées. Les responsables du club offrent encore la possibilité aux fans du CAB de se procurer ces mêmes cartes de 2023-2024, mises à leur disposition au local, sis à la rue Hédi Chaker. On espère que le volet de l'opération de recrutement sera également débattu pour repasser en revue les recrues qui ont afflué en grand nombre ces deux dernières saisons du côté du Stade 15-Octobre. Certes, on mettra en avant l'argument de toujours, à savoir le manque de moyens financiers, mais on reste également persuadé que les choix sont loin d'être judicieux, même quand ils ne sont pas onéreux, car, à ce rythme, le CAB aura les pires difficultés à décoller et encore moins à retrouver une place au soleil, c'est-à-dire à constituer une équipe qui puisse concurrencer les meilleures.

C'est donc avantageux que le président Samir Yaâcoub ne se présente pas comme un «marchand de rêves», mais un peu d'ambition ne fait pas de mal aussi. Une grande ville suppose que l'on ait une grande équipe ! Or, ce n'est plus le cas pour Bizerte...