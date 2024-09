Afrique: Coupe de la CAF - Le ST se prépare pour l'USMA (ce Samedi à 19h00-Radès) - Des raisons d'y croire

Le Stade Tunisien poursuit ses préparatifs pour croiser samedi prochain l'USM Alger de Nabil Maâloul dans le cadre du deuxième tour préliminaire.

À cet effet, le groupe de Maher Kanzari a récemment effectué un galop d'entraînement face à la Tunisie U20 sur le gazon du Hedi Naifer. Les Bardolais se sont imposés d'une courte tête (1-0) suite à un but de Youssef Saâfi. Ce faisant, le mois de septembre s'annonce chargé pour les Bardolais, appelés à en découdre le week-end prochain avec l'USMA, puis affronter le même adversaire une semaine plus tard, avant de renouer avec la Ligue 1 où les Stadistes reçoivent l'ES Métlaoui au Bardo et à huis clos. Voilà donc un cycle que les Ghazi Ayadi, Oumarou, Berrima, Mejri, Kadida, Zghada, Beji et autre Amath Ndao devront aborder avec toute l'attention et le sérieux requis.

Faire le plein et monter ainsi en régime, c'est ce à quoi s'attelle le staff stadiste ces derniers jours, après avoir tiré les enseignements de la contre-performance de Zarzis où le Stade a été accroché et a surtout dû courir et suer pour tenir le point du nul en dépit d'une domination territoriale globale sur l'ensemble du match. Dépasser l'indigence offensive constatée ces derniers jours, se montrer davantage lucide en situation offensive et surtout éviter les « largesses » défensives quand l'équipe joue haut, Maher Kanzari n'a pas manqué d'insister là-dessus en espérant que son onze sera inspiré et d'attaque face à l'USMA.

%

La carte jeunes

Autre atout stadiste à relever en rapport avec les aspirants du groupe. Là, on envie certes le Stade pour le talent des jeunes qui le composent, mais ces «apprentis» qui n'ont que l'âge se doivent à présent de faire preuve de régularité quand le staff les sollicite. Sur ce, ne pas trop charger ces jeunots, d'accord, mais les Rayan Smaâli, Khalil Ayari et Sajed Ferchichi, pour ne citer que ce trio d'ambitieux, seront attendus face à l'USM Alger, une fois sollicités par le plateau technique.

A l'approche d'un grand rendez-vous maghrébin face au voisin algérien, l'espoir est forcément permis si le Stade y met de l'intensité (la bonne dose), c'est-à-dire apporte le danger entre les lignes, se montre précis dans la zone de vérité adverse et accorde ses violons volet finition. Bref, il s'agit d'être solide derrière, tranchant devant et efficace face au but. Large programme mais l'équipe en a les moyens, pour peu qu'elle ne se fasse pas surprendre derrière et qu'elle reste sereine et appliquée tout au long de la rencontre.

Au-delà de la réussite qui a fait défaut contre l'ESZ, la chance aussi, la fraîcheur pourrait s'avérer un atout important à l'épreuve de l'USMA. Ne pas enfin omettre de souligner et de rappeler que la saison passée, quand le Stade a connu un passage à vide, juste après avoir aligné des succès à la pelle en L1, il a ensuite su se relever et finir la saison quasiment en roue libre.

«A quelque chose malheur est bon» donc, et le nul de Zarzis peut servir à des joueurs qui ont forcément été secoués par leur coach ces derniers jours et qui devraient en l'état nous proposer un tout autre visage face aux Algériens. A ce propos d'ailleurs, d'après des sources proches du club, l'on peut s'attendre à une amélioration de l'équipe dans tous les aspects ( celui de la gestion émotionnelle en premier a été notamment constaté).

Bref, les joueurs sont motivés, une variable capitale pour sortir du guêpier algérien. Enfin, volet finances du club, les caisses du ST seront alimentées d'un chèque de l'ordre de 40.000 dollars, montant de la prime de formation de Wissam Chaouali, passé au club saoudien d'Al Ettifaq.