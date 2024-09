Afrique: CAN 2025 - Éliminatoires - 2e Journée - Gambie-Tunisie (1-2) - Le strict minimum encore !

Sans être brillante, notre équipe nationale s'est contentée, encore une fois, du strict minimum avec à la clé une bonne deuxième mi-temps.

Tunisie : Memmiche, Talbi, Meriah, Bouchniba, Abdi, Sassi, Ben Romdhane, Laidouni, Ben Ouannes (Mejri 80'), Rafia (Ghandri 90') et Youssef (Jouini 46').

Notre team national a présenté, hier face à la Gambie, trois visages complètement différents. Un visage dominateur durant les dix premières minutes de jeu ponctuées par l'ouverture du score par Ali Abdi. Puis, il y a eu ce visage crispé d'une sélection qui subit de plein fouet le rythme imposé par son adversaire le reste de temps de la période initiale. Enfin, une équipe réaliste faisant une bonne deuxième mi-temps durant laquelle elle a su rééquilibrer d'abord les débats avant de prendre de nouveau l'avantage pour le préserver, cette fois-ci.

Commençons par le commencement. Notre équipe nationale a fait une très bonne entame de match. Dix premières minutes durant lesquelles nos internationaux ont joué l'attaque à outrance. Par ailleurs, nous n'avons pas attendu longtemps pour assister à la première occasion sérieuse des nôtres : un effort individuel de Mohamed Ali Ben Romdhane qui, après avoir fait le plus difficile en accélérant pour se trouver seul face au gardien, n'est pas parvenu à contrôler son ballon, capté par le portier gambien Sheikh Sibi (7').

Trois minutes plus tard, le même Ben Romdhane est revenu à la charge pour tirer un coup franc bien botté à la limite de la zone des 16 mètres et Ali Abdi de reprendre directement dans les filets d'un Sibi impuissant (11'). Et alors qu'on pensait que notre sélection nationale était bien partie pour mener la danse, elle s'est fait embrouiller dans les trois minutes qui ont suivi. On ne sait pas si c'est l'euphorie d'avoir ouvert tôt le score, mais une chose est sûre : le laps de temps de déconcentration et de surcroît, de fléchissement a coûté cher à l'équipe de Tunisie.

Egalisation en trois minutes !

Une accélération de Darboe qui adressa une balle en profondeur pour Minteh. Ce dernier prit le temps de dribbler nos défenseurs en pleine surface de réparation avant de livrer une passe décisive pour Ali Sowe qui termina le travail, signant le but de l'égalisation pour la Gambie (14').

Après le but de l'égalisation, la physionomie de la suite des débats de la première mi-temps a complètement changé et ce sont les Gambiens qui menaient la danse, se montrant particulièrement dangereux.

A la 29', un centrage de la droite pour Fadera dont le tir croisé frôla le deuxième poteau. Le même Fadera est revenu à la charge à la fin de la période initiale et Memmiche, auteur d'une jolie parade, s'est interposé à son tir puissant, effaçant un but tout fait (44').

Une bonne deuxième mi-temps

A la mi-temps, Faouzi Benzarti incorpora Haythem Jouini à la place d'Ali Youssef, incapable d'apporter de la pronfondeur au jeu. Jouini n'a pas tardé, d'ailleurs, à apporter une plus-value à l'animation offensive, rien qu'en pesant sur la défense gambienne. Une première tentative à la 49' quand il accéléra, mais il a tiré malheureusement dans les mains du portier gambien. Puis, une reprise de la tête dix minutes plus tard, interceptée aussi sans difficultés par la gardien de but gambien (59').

Une fois les débats équilibrés, il fallait aller chercher le deuxième but. A la 75', une jolie combinaison entre Ben Romdhane et Bouchniba : Ben Romdhane servit Bouchniba parti sur la droite avant que ce dernier ne lui remette la balle en retrait. Et Ben Romdhane de reprendre directement dans les filets de Sibi, impuissant face au tir puissant et cadré de notre milieu (75').

Prenant de nouveau l'avantage au score, notre team national a su le préserver cette fois-ci grâce entre autres aux changements opérés par Benzarti qui incorpora Bilel Mejri pour peser davantage sur la défense adverse, mais aussi Ghandri pour stopper la montée des attaquants gambiens. Et notre sélection nationale de s'imposer devant la Gambie à la faveur d'une bonne deuxième mi-temps gérée, encore une fois, avec le strict minimum. On s'attendait à mieux.