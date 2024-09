Tunisie: Les indiscrétions d'Elyssa

Mouldia et Stambeli

Comme chaque année désormais, depuis sept ans, le Mouled à Tunis est joyeusement célébré par une Kharja de l'Association de la culture du Stambeli de Sidi Ali Lasmar. La procession se déroulera de la Zaouia de Sidi Mahrez à la Zaouia de Sidi Ben Arous selon une tradition bien ancrée et attendue.

Ce Mouled aura cependant un léger goût d'amertume, cette année. En effet, on croit savoir que l'association Sidi Ali Lasmar, qui préserve et met en valeur un art ancestral et une tradition ancienne, risque de perdre son lieu d'ancrage, la Zaouia Dar Stambeli, qui l'a toujours abrité. Que faudrait-il faire pour sauver Sidi Ali Lasmar ?

Trois artistes tunisiennes à Paris

C'est à l'initiative du journaliste, écrivain, critique d'art, Mustapha Chelbi, que trois artistes peintres tunisiennes exposent actuellement au coeur de Paris, dans une des plus belles galeries de la rue de Seine, rue des arts par excellence. Sarra Baccar, Alia Belkhoja et Mona Sfar présentent leurs toiles sur les cimaises de la galerie Vallois, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Une visite s'impose pour les Tunisiens vivant ou de passage à Paris.

Salammbô, de Flaubert à Carthage

Il a vraiment fallu réunir toutes les volontés, conjuguer toutes les initiatives, fédérer toutes les énergies, pour réussir à mettre en images et en objets l'un des plus beaux mythes de la littérature : Salammbô. L'Institut national du patrimoine, le Mucem, la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, l'Institut Français de Tunisie et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle présenteront le 23 de ce mois, au Musée du Bardo, la grande exposition consacrée à Salammbô dont tout le monde rêvait

%

Pour un futur bleu

C'est sur le thème de «De Bizerte à Nice, un chemin pour restaurer la Méditerranée» que se tiendra le 7e Forum mondial de la mer à Bizerte le 13 septembre prochain. Experts scientifiques tunisiens et internationaux, acteurs économiques, responsables politiques, start up, représentants de la société civile, en un mot, tous ceux que l'avenir de la mer intéresse --et il nous intéresse tous -- y participeront.

On y parlera de préservation des écosystèmes marins, de solutions pour restaurer la biodiversité et d'un futur bleu.

Souvenez-vous de Sebastian

Les vieux de Hammamet l'appelaient Si Bastian. Figure légendaire de la cité balnéaire, ce mystérieux prince roumain, architecte de génie, avait édifié la villa Sebastian, devenue depuis le Centre culturel international de Hammamet. En hommage à l'esthète George Ghika Sebastian, et pour commémorer le cinquantième anniversaire de sa mort, l'ambassade de Roumanie organise, le 21 septembre prochain, un événement culturel autour d'un colloque sur sa personnalité et son rôle dans la vie culturelle tunisienne. Ce colloque sera suivi d'un concert.