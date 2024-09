Congo-Brazzaville: Gestion de fonds - Le pays s'imprègne des normes comptables internationales du secteur public

L'Ordre national des experts comptables du Congo (Onec-C) a organisé, du 5 au 6 septembre à Brazzaville, une séance de formation des comptables sur les normes internationales du secteur public (IPSAS) qui ont pour but d'améliorer la qualité de l'information financière des entités dudit secteur.

Les participants au séminaire ont été recyclés sur la comptabilisation des immobilisations et des stocks, l'élaboration des états financiers, le passage à la comptabilité d'engagement et implémentation des normes IPSAS qui s'intéressent au gouvernement, collectivités locales, établissements publics et parapublics, institutions internationales, etc.

Cette norme permet les décisions d'allocation de ressources fondées sur une information plus fiable, et ainsi améliorer la transparence financière ainsi que la responsabilité dans ce domaine de la gestion financière.

« La première session, en 2023, nous étudions une partie des normes. Là en 2024, nous sommes dans la deuxième partie de cette formation qui complète la première pour accompagner l'Etat d'avoir plus de transparence dans la gestion. Nous avons le budget pour les Etats, c'est ce qui est produit mais avoir les états financiers, c'est ce qui est un peu plus difficile », a indiqué Nicodème Azdra, expert-comptable.

Les normes comptables internationales du secteur public sont celles de haute qualité, destinées à faciliter la production de rapports financiers crédibles et de qualité, transparents et permettant aux utilisateurs de demander des comptes au gouvernement et aux autres entités du secteur public.

Le Congo qui se bascule, petit à petit, sur la comptabilisation des exercices a besoin de telles formations pour assoir son économie. Mais le changement de la comptabilité relève de la souveraineté d'un Etat.

« Changer la comptabilité, il faut changer les systèmes d'informations mais aussi il faut avoir les moyens financiers et humains. L'expert formateur a présenté une esquisse du plan de passage de l'Etat aux normes IPSAS, quitte à l'Etat de décider de la suite », a indiqué un responsable du Trésor public congolais.

Au nombre des principes fondamentaux sous-jacents à la préparation des états financiers, notamment l'hypothèse de continuité d'exploitation, la cohérence de la présentation et de la classification, la comptabilité d'exercice, ainsi que l'agrégation et l'importance relative.

L'Onec-Congo est une organisation professionnelle dotée d'une personnalité juridique, regroupant tous les experts-comptables habilités à exercer la profession. Au Congo, la loi n°29-2019 du 18 novembre 2013 portant création de l'Onec et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable stipule que « Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable agréé, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au Tableau de l'Ordre ».

Rappelons que la norme IPSAS fournit des orientations indispensables sur la comptabilisation des dépenses liées aux prestations sociales. Elle définit les prestations sociales comme des transferts monétaires versés à des individus et/ou des ménages spécifiques pour atténuer l'effet du risque social.

Par ailleurs, plus de quinze pays d'Afrique sont à divers stades de mise en oeuvre des IPSAS. Des organismes internationaux tels que les Nations unies, l'Union africaine et l'Organisation des États américains ont adopté les IPSAS.