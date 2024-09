Afrique: Formation - Des journalistes africains actualisent leurs connaissances en Egypte

Seize journalistes issus de dix pays d'Afrique ont récemment participé au Caire en Egypte à une formation, la 59e du genre. Les échanges ont porté sur l'avenir du continent puisque le thème était « L'énergie en Afrique : enjeux et défis 2024 ». Les participants ont également fait une analyse approfondie des défis énergétiques actuels du continent.

Plusieurs sous-thème ont été développés au cours des assises. Ahmed Haggag, par exemple, a présenté un exposé sur le paradoxe énergétique de l'Afrique. Selon lui, malgré une abondance de ressources telles que l'énergie solaire, plus de 8 millions de personnes restent privées d'électricité. Cette situation met en lumière l'incapacité du continent à exploiter pleinement ses ressources pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Il a aussi expliqué les injustices économiques auxquelles sont confrontés les producteurs africains, notamment dans le secteur du cacao.

« La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, obtient des prix de marché trop bas pour ses produits. Cette réalité illustre les déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement internationale qui défavorisent les producteurs africains malgré leurs ressources naturelles abondantes », a indiqué Ahmed Haggag .

Ahmed Embabi, pour sa part, a présenté et expliqué le sous-thème sur la « Concurrence internationale : stratégies pour une autonomie renforcée ». Parmi les autres sous-thèmes de cette session figuraient « L'utilisation de l'intelligence artificielle sur les cellulaires et son impact sur le mobile journalisme "Mojo" ». L'édition de cette année se distingue des précédentes par sa richesse thématique et sa pertinence pour les journalistes africains.

Présent à cette formation, Orsili Manguida, journaliste et manager général de la chaîne de télévision en ligne " Estrellamedia", membre de la Fédération syndicale des professionnels de l'information et de la communication du Congo, a souligné l'importance de ces discussions pour l'avenir du journalisme en Afrique. « Cette session marque un pas significatif vers une meilleure compréhension et gestion des défis énergétiques et économiques de notre continent », a-t-il indiqué.

Durant cette formation, les gouvernements africains ont été appelés à renforcer leur coopération et à adopter une approche unifiée pour améliorer les conditions économiques du continent. D'où la nécessité d'industrialiser les produits agricoles comme le cacao et le café pour maximiser les bénéfices locaux ainsi que la rationalisation de la consommation énergétique que les participants ont qualifiée de cruciale pour renforcer l'autonomie énergétique de l'Afrique.