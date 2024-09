Gabon: Le projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au pays lancé par Akewa Accélérateur

L'Accélérateur de Croissance Akewa a officiellement, le projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon, le vendredi 06 septembre 2024 à Libreville. Ce projet, porté par la jeunesse et pour la jeunesse, visait à mobiliser les jeunes et l'ensemble de la société en faveur d'un avenir sain et durable. Cet événement a eu la présence et le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du ministère du Commerce, des PME et chargé des Activités génératrices de revenus, et bien d'autres structures administratives gabonaises.

Officiellement lancé le week-end dernier au coeur de la capitale gabonaise, le projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon a bien tenu ses fruits. Ce projet, porté par la jeunesse et pour la jeunesse, a mobilisé les jeunes et l'ensemble de la société en faveur d'un avenir sain et durable. Les participants sont venus nombreux pour ce rendez-vous qui leur est bénéfique, financé par l'Organisation internationale de la Francophonie(OIF) à la satisfaction du CEO Akewa Accélérateur.

Ledit projet vise à accompagner les jeunes et les femmes porteurs d'innovation dans les domaines des énergies renouvelables, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion durable et la valorisation des déchets, la préservation et la restauration de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques. " Le projet consiste à soutenir 30 jeunes et les femmes que nous allons préalablement identifier à travers un processus de sélection rigoureuse. Il faudrait les accompagner dans leurs idées dans la structuration, la maturation de l'idée, dans le développement des solutions innovantes, axées sur les questions environnementales." explique Fabrice Ntchango.

S'agissant des questions environnementales, le CEO d'Akewa Accélérateur précise qu'il s'agit de "la sécurité alimentaire, de l'agro-bussness, les énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité...Notre travaille est de les accompagner pour faire des entreprises pérennes". L'objectif de cette activité est de lancer officiellement le projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon.

Le projet, officiellement lancé, met en exergue la volonté de l'Organisation internationale de la Francophonie à contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes et des femmes et de répondre aux défis actuels liés aux pays du bassin du Congo, à travers sa programmation quadriennale 2024-2027, avec pour objectif de soutenir et encourager les femmes et les jeunes qui portent des solutions éco-innovantes dans le Bassin du Congo par le biais des incubateurs dont Akewa Accélérateur, qui est le premier incubateur et accélérateur au Gabon.

Romaric Segla, Spécialiste des programmes OIF met davantage en lumière, le soutien apporté par son administration pour le projet. Pour accompagner ce projet dira t-il, "l'OIF a mis en place un programme pour soutenir des initiatives environnementales dans le Bassin du Congo. Ce programme a sélectionné une dizaine de structures dans la région et l'incubateur Akewa fait partie de ces dix structures. L'incubateur va sélectionner 30 personnes, jeunes et femmes, va soutenir leurs innovations et va leur permettre d'arriver à des stades où ces innovations pourront pénétrer le marché."

Salué par le ministère du Commerce, le projet mené par Akewa Accélérateur et financé par l'OIF pourra participer à combattre le taux de chômage. "La réduction du chômage est une préoccupation des plus hautes autorités et nous savons que le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Président de la République a un regard sur le domaine de l'entrepreneuriat. Le Premier et son gouvernement de la transition, sont également préoccupés par ces questions de chômage et se battent pour trouver des solutions. Je félicite le COE d'Akewa Accélérateur, Fabrice Ntchango.

Nous essayons à l'heure de la transition, de mitualiser les compétences pour ne plus aller en rangs dispersés et voir là où cela nous mène. Nous avons du potentiel, du talent, mais quelquefois , il nous manque la technicité" fait savoir Dr Yanique Ekobevet Allogo, Secrétaire Général Adjoint du ministère du Commerce, des PME, chargé des Activités génératrices de revenus

Pour rappel, Akewa Accélérateur est un hub d'innovation créé en 2013 en tant qu'association de droit gabonais spécialisée dans la promotion de l'entreprenariat social et solidaire. Elle accompagne des porteurs de projets innovants à forte valeur ajoutée dans cinq domaines spécifique à savoir : le Numérique, les Industries Culturelles et Créatives (ICC), l'Environnement, les Energies Renouvelables et l'Agrobusiness. L'Accélérateur de Croissance Akewa a pour mission de développer un entreprenariat innovant et durable, et de contribuer à la structuration de l'écosystème entrepreneurial au Gabon.