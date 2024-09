Gabon: Le Chef de l'État prend part à la 8e conférence des entrepreneurs africains et chinois en marge du FOCAC

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à la 8e Conférence des entrepreneurs chinois et africains, en marge du FOCAC .

Créée en 2003 et portée par le ministère chinois du commerce et la China council for the promotion of international trade (CCPIT), cette conférence qui se tient tous les 3 ans a pour mission de rassembler de nombreux entrepreneurs africains évoluant dans les secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière, les infrastructures, le commerce ainsi que les satellites de communication et les produits bio-pharmaceutiques.

Cette 8e édition qui se tient à Beijing dans le cadre du FOCAC a vu la participation de plusieurs Chefs d'État, des autorités chinoises, et plus de 400 représentants d'entreprises issus de plus de 40 pays africains.

Il s'est agi pour les participants d'échanger sur la possibilité d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans l'intégration des chaînes industrielles et d'approvisionnement, le développement des secteurs émergents.

Intervenant au nom de ses pairs d'Afrique Centrale, le Président de la République a souligné les énormes opportunités que présente l'Afrique en général et l'Afrique Centrale en particulier en ce qui concerne la valorisation minière, des terres arables nécessaires au développement de l'agriculture ainsi que la promotion du tourisme et de la logistique.

S'adressant à la jeunesse entrepreneuriale de la conférence, le Chef de l'Etat l'a exhortée à cultiver les valeurs cardinales que sont le travail, le courage, la résilience, l'innovation, le respect des engagements, la gouvernance rationnelle et la juste rémunération de l'effort afin de réaliser ses rêves qui constituent pour le continent des facteurs de croissance et de progrès de nos économies.

En outre, le Chef de l'État a échangé avec une délégation de l'entreprise Touchroad International Holding Group conduite par son Directeur général, monsieur He Liehui.

Cette rencontre a été l'occasion pour l'entrepreneur chinois d'exprimer sa volonté d'investir dans notre pays en matière de construction de logements sociaux de bonne qualité et à coût raisonnable ainsi que l'implantation d'une usine de fabrication des matériaux de construction.

Par ailleurs, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec la communauté gabonaise de Chine venue massivement pour exprimer sa fierté et son soutien à celui qu'elle considère comme son héros.

Se félicitant des avancées multisectorielles réalisées par les autorités de la Transition depuis l'avènement du CTRI, la communauté gabonaise de chine a, toutefois, exprimé les difficultés quotidiennes auxquelles elle fait face. Il s'agit entre autres des difficultés d'attribution de bourses, d'insertion professionnelle des médecins stagiaires après formation, de la couverture médicale, d'une meilleure gestion des documents administratifs ainsi que l'établissement des passeports.

En réponse, le Chef de l'État s'est félicité de l'implication des compatriotes dans la réussite du déroulement du FOCAC à travers leur mobilisation. Tout en promettant d'apporter dans la mesure du possible des solutions aux préoccupations posées, le Président de la République a exhorté ses compatriotes à s'impliquer fortement dans la reconstruction du pays en apportant leurs compétences, à faire preuve d'exemplarité à travers la discipline, la rigueur, la méthode, la responsabilité, le changement de mentalités et l'esprit patriotique.