Dakar — Soixante-quatre médailles dont vingt-trois en or ont été remportées par les athlètes africains aux Jeux paralympiques de Paris 2024, faisant mieux qu'à Tokyo 2020 avec une breloque de plus récoltée.

La campagne parisienne a été prolifique pour les athlètes africains qui ont obtenu 64 médailles : vingt-trois en or, seize en argent et vingt-cinq en bronze. Lors de l'édition de Tokyo, le continent a remporté 63 médailles : vingt-un en or, vingt-un en argent et autant en bronze.

La plupart des médailles ont été remportées dans les épreuves d'athlétisme et en force athlétique.

Toutefois, le nombre de médailles obtenues lors de ces deux dernières éditions est inférieur aux 97 médailles obtenues en 2016 à Rio.

Avec onze médailles : six en or, cinq en bronze l'Algérie occupe la première place africaine et la 25e mondiale. Les Algériens font mieux qu'à Tokyo 2020 (4 or) et Rio 2016 (4 or).

La Tunisie a décroché onze médailles : cinq en or, trois en argent et autant en bronze. L'équipe tunisienne occupe la 27e place et la deuxième africaine. Elle fait mieux qu'à Tokyo avec quatre médailles d'or obtenues et moins qu'à Rio où elle avait décroché sept médailles en or.

L'athlète tunisienne Raoua Tlili s'est une fois de plus illustrée à ces jeux en décrochant deux médailles d'or au lancer de poids et au lancer du disque dans la catégorie F41 réservée aux athlètes de petite taille, comme à Rio et Tokyo.

Tlili obtient ainsi sa huitième médaille d'or paralympique. Elle avait gagné l'or à Pékin en 2008 et à Londres en 2012 au lancer du poids.

Le Maroc est la nation africaine à avoir remporté le plus de médailles, quinze dont trois en or.

Nigeria (2), Egypte (2), Afrique du Sud (2), Ethiopie (2), Namibie (1) sont les autres pays africains à avoir remporté l'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Le classement général du tableau des médailles est dominé, encore une fois par la Chine, avec 220 breloques : 94 en or, 76 en argent et 50 en bronze. Elle fait plus qu'à Tokyo 2020 avec 207 médailles dont 96 en or et moins qu'à Rio 2026 avec 239 médailles dont 107 en or.

La Grande-Bretagne (124) et les Etats-Unis (105) sont deuxième et troisième au classement. La France pays hôte a terminé à la huitième place avec 75 médailles : dix-neuf en or, 28 en argent et autant en bronze.

Quatre mille quatre cents athlètes dont 314 africains ont pris part à ces Jeux paralympiques de Paris 2024 (28 août -8 septembre).

Le Sénégal bredouille

Le Sénégal était représenté par quatre athlètes : le javelotiste Youssoupha Diouf, le tireur à l'arc Aliou Dramé, le taekwondoïste Idrissa Keita et le kayakiste Edmond Sanka.

Diouf, qui a participé à trois éditions des Jeux olympiques (2016, 2021 et 2024), était le porte-drapeau du mouvement paralympique sénégalais à ces olympiades. Il a terminé cinquième de sa finale

Dramé a été éliminé des épreuves individuelles arc à poulies open hommes par l'Indien Rakesh Kumar, en seizième de finale.

Keita a perdu, le match pour la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 80 kilogrammes contre l'Américain Evan Medell.

Sanka a fini cinquième de la finale du canoë sprint 1 ICF.

