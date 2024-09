Ethiopie: L'EAPCCO a signé un protocole d'accord avec le ministère chinois de la Sécurité publique pour approfondir la cooperation.

Addis Abeba — L'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est (EAPCCO) et le ministère chinois de la Sécurité publique ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble.

Le premier dialogue ministériel Chine-Afrique de l'Est sur la coopération en matière d'application de la loi et de sécurité s'est tenu à Pékin ce week-end qui visait à fournir des garanties de haut niveau pour la sécurité et la prospérité communes entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Est, a-t-on appris.

A la suite du dialogue, 14 institutions de police d'Afrique de l'Est et le ministère chinois de la Sécurité publique ont conclu un accord de coopération dans les opérations et le renforcement des capacités pour prévenir les crimes transfrontaliers.

La consultation initiée par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne Demelash Gebremichael vise à créer une opportunité ainsi qu'à renforcer les activités de sécurité et de sûreté en Chine et dans la région de l'Afrique de l'Est.