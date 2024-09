Maroc: Casablanca - Le pays remporte la médaille de bronze au championnat du monde de sambo beach

Casablanca — Le Maroc a remporté la médaille de bronze lors de la 4ème édition du Championnat du monde de sambo beach, dont les compétitions se sont conclues, dimanche, sur la plage d'Ain Diab à Casablanca. Le Maroc a obtenu cette médaille en partageant la troisième place avec la sélection camerounaise. La Russie a remporté la médaille d'or, tandis que la médaille d'argent est revenue à la Roumanie.

Dans une déclaration à la MAP, l'entraîneur de la sélection nationale, Imad Mohamed, a salué cet exploit, indiquant qu'il s'agit d'une consécration des efforts déployés par la Fédération royale marocaine de sambo et tai-jitsu (FRMSTJ).

"La médaille de bronze remportée, et la présence de trois champions marocains sur le podium en épreuves individuelles témoignent de la force de la sélection marocaine, considérée comme l'une des meilleures au niveau arabe et africain", a-t-il souligné. Il a relevé que les exploits des champions marocains sont conformes aux attentes de la FRMSTJ, visant à se hisser sur les podiums internationaux, et que le contact des sportifs marocains avec les meilleures écoles mondiales contribuera à élever le niveau de la discipline.

Et d'ajouter: "Le championnat du monde de sambo beach constitue une opportunité pour se préparer pour les compétitions à venir, notamment le Championnat du monde de sambo prévu du 6 au 11 novembre prochain au Kazakhstan". De son côté, Alexander Korsik, directeur des finances et du développement à la Fédération internationale de sambo, a indiqué que la 4ème édition du championnat du monde de sambo beach tenue au Maroc a été "un grand succès", mettant en avant "le très haut niveau de l'organisation et les efforts déployés par les différents intervenants en vue d'assurer le succès de cet événement sportif à tous les niveaux".

A rappeler que trois marocains ont été sacrés lors de la 1ère journée du 4e championnat du monde de sambo beach (7-8 septembre). Il s'agit de Nasma Satori (+72 kg), Mohamed Amine Frifra (71 kg) et Yassine Omari (+88 kg) qui ont remporté la médaille de bronze lors de cette compétition.