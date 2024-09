Maroc: Pêche pélagique - Tenue à Rabat de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la COMAIP

Rabat — Les membres de la Confédération Marocaine des Armateurs Industriels de la Pêche Pélagique (COMAIP) se sont réunis, vendredi à Rabat, en Assemblée Générale Extraordinaire et ont adopté plusieurs orientations stratégiques et décisions opérationnelles.

"Le conseil d'administration de la COMAIP a adopté à l'unanimité une charte éthique portant sur la préservation de la ressource, les meilleures pratiques sociales, ainsi que la durabilité des opérations et le respect de l'environnement", indique la Confédération dans un communiqué.

Ladite charte éthique vise ainsi à moderniser, professionnaliser et ancrer l'action des membres dans le droit fil des Hautes Orientations Royales relatives à l'axe Afrique Atlantique, précise la même source.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration de la COMAIP a décidé à l'unanimité de ses membres de confier à une personnalité indépendante la rédaction d'un rapport de Haut niveau relatif à l'impact socio-économique de leur secteur sur le plan régional, national et continental, afin de fixer une nouvelle ambition et un nouveau cap.

En outre, le Conseil d'administration a décidé de la création des trois comités à savoir le Comité d'éthique chargé du suivi et de la mise en oeuvre de la Charte adoptée, le Comité stratégique chargé de superviser les volets scientifiques, techniques, socio-économiques et environnementaux, et le Comité chargé des relations extérieures qui portera la voix de la COMAIP auprès des partenaires et institutions pertinentes.

S'exprimant à cette occasion, le Président de la COMAIP, Mohamed Lamine Hormatollah, a affirmé que la Confédération pose aujourd'hui les fondations d'une nouvelle ambition qui s'inscrit dans le cadre de la Vision de SM le Roi Mohammed VI, qui a souligné dans le discours royal du 06 novembre 2023, l'importance de l'Afrique Atlantique.

Reconnue au niveau national, la COMAIP promeut une pêche durable et réglementée, valorise les métiers du secteur et participe à la gestion responsable des ressources. Cette confédération encourage les consommateurs à choisir des produits issus de pratiques responsables, respectueuses des règles de conservation et de durabilité.

La COMAIP représente 11 industriels de la filière halieutiques basés à Dakhla, totalisant 25 chalutiers de type RSW et plus de 40 unités de transformation, dont l'activité crée plus de 13.500 emplois directs et 38.600 emplois indirects au niveau national. Ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires cumulé de près de 4 milliards de dirhams (MMDH).