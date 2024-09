Maroc: Béni Mellal - Remise de 8 camions-citernes à plusieurs communes rurales

Béni Mellal — Un total de huit camions-citernes ont été remis, récemment à Béni Mellal, à plusieurs communes rurales, pour un montant avoisinant 6,2 millions de dirhams, et ce dans le cadre des efforts visant à soutenir l'approvisionnement des zones rurales en eau potable.

Les clés de ces camions ont été remises lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Wali de la région Béni Mellal Khénifra, du président de la région BMK, de présidents des instances élues de la région et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Acquis par le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, ces camions-citernes ont pour but d'améliorer l'accès à l'eau potable et de combler le déficit existant au niveau de l'approvisionnement des localités non reliées au réseau d'eau potable aux niveaux des collectivités d'Aghbala, de Boutferda, de Tagzirt, d'Ait Oum El Bakht, d'Ouled Youssef, d'Ouled Saïd El Oued, Ouled Gnaou et de Foum El Anceur.

La remise de ces camions s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures et de projets visant à renforcer la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans la province de Beni Mellal, à travers, notamment, la construction et l'équipement de points d'eau et de réservoirs, la généralisation de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural ainsi que la mise en place de camions-citernes comme moyen efficace pour lutter contre la sécheresse.