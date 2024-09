Niger: Inondations - Plus de 7000 tonnes de céréales et de kits non alimentaires aux profits des victimes

Au Niger, quelque 7026 tonnes de céréales et de kits non alimentaires ont été mises au profit de 8 527 ménages, soit 649 260 personnes victimes des inondations. L’information est rapportée par l’Anp. C'est qui ressort de la 4ème session ordinaire du Comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations et des catastrophes, présidée par son premier Vice-président, le Ministre des Transports et de l’Equipement, le Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, dans l’après-midi du vendredi 6 septembre 2024.

Aussi, la source ajoute que l’objectif de cette rencontre est d’examiner la situation qui prévaut suite aux pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays depuis plusieurs jours. Selon le Ministre Salissou Mahaman Salissou, il s’agissait aussi pour les membres du Comité « d’évaluer les besoins des sinistrés afin d’y apporter une réponse adéquate conformément aux instructions du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie le Général de Brigade Abdrourahamane Tiani »

A cette occasion, il a également profité pour réitérer au nom du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et du gouvernement, sa compassion à l’ensemble du peuple nigérien en général et aux victimes en particulier, tout en présentant ses condoléances attristées aux familles des victimes, avant de réaffirmer « la détermination du Cnsp et du gouvernement à apporter dans les meilleurs délais, des réponses efficaces et de continuer la mise à disposition des vivres, des kits non alimentaires et d’hygiène aux sinistrés ».

%

Enfin, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou a tenu à remercier les services de l’Etat, les collectivités locales, les forces de défense et de sécurité, et les personnels de santé mobilisés pour protéger les concitoyens face aux intempéries, tout en appelant la population à la prudence et au respect des consignes de sécurité diffusées par les autorités compétentes. En moins de trois mois, les inondations ont fait 217 morts et 200 blessés dans cet immense pays désertique, et plus de 350 000 sinistrés, selon les autorités militaires, arrivées au pouvoir par un coup d’Etat en juillet 2023.