Togo: Défense et Sécurité- Lomé peut compter sur la Chine

Le Togo a certainement noué plusieurs partenariats à l’occasion de son séjour à Beijing en Chine dans le cadre du FOCAC 2024. Selon alome.com, le Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, a profité de son séjour pour poursuivre le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité avec la Chine. Ceci à travers des rencontres avec les autorités et grandes sociétés chinoises.

Selon la source, le 4 septembre 2024, le Président Gnassingbé a reçu le ministre chinois de la défense, Dong Jun. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des questions de coopération militaire, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel en Afrique de l’Ouest et au Togo. Un point important de leur entretien a concerné la contribution du génie militaire chinois au développement des infrastructures routières, notamment pour le projet du Corridor Lomé-Cinkassé.

Dans la même optique, le chef de l’État togolais a accordé une audience au responsable de Beijing Defense Company. Cette rencontre a essentiellement porté sur la coopération visant à renforcer le dispositif militaire dans la lutte contre l’insécurité au Togo et dans la sous-région.

Le Président Gnassingbé a également été l’invité d’honneur de la Société nationale d’import-export des technologies aéronautiques (CATIC). Il a assisté à des présentations centrées sur la fabrication d’équipements militaires, d’aéronefs et sur la formation des officiers. Impressionné par le professionnalisme des agents chinois, le Président a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat avec la Chine en vue de faire face aux menaces sécuritaires dans la région ouest-africaine.

« Cette approche s’inscrit dans la stratégie holistique du Togo, alliant prévention, anticipation et projets de développement socioéconomique, avec l’appui de partenaires bilatéraux et multilatéraux », a indiqué la Présidence togolaise.

Au-delà des aspects sécuritaires, le Président de la République, Faure Gnassingbé a également rencontré des investisseurs et des personnalités du monde politique et des affaires. Il s’est entretenu avec le ministre de la coopération internationale du Parti communiste chinois, Liu Jianvjao, sur le partenariat sino-togolais vieux de plus de 50 ans dans divers domaines.

Des discussions ont aussi eu lieu avec Monsieur Du Fei, Président de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), sur le renforcement des infrastructures au Togo, ainsi qu’avec une délégation de China Africa Business Council (CABC), présidée par Monsieur Wang Wiaoyon, pour explorer des opportunités de partenariat dans des secteurs variés tels que les infrastructures, l’énergie, la biotechnologie et l’agriculture.

Le nord du Togo est très l’objet d’attaques terroristes. Selon Monde Afrique, une centaine de combattants affiliés à Al-Qaida, en provenance du Burkina Faso, ont attaqué un poste avancé de l’armée togolaise dans le nord du pays.

Selon le confrère, le 20 juillet 2024, au moins une centaine de djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaida) ont attaqué le poste avancé de l’armée togolaise à Kpinkankandi, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso.

Arrivés sur des motos et à bord de pick-up équipés de mitrailleuses de calibre 12,7 mm et 14,5 mm, faisant aussi usage de mortiers, ils ont mis en déroute les militaires des forces armées togolaises (FAT) et ont pris le contrôle des lieux pendant plus de trois heures avant de se replier en territoire burkinabé. Le bilan est lourd mais encore incertain. Dans sa revendication, le GSIM évoque six soldats tués, tandis qu’une source officielle togolaise sous le couvert de l’anonymat évoquait, elle, une « douzaine de militaires tués, plusieurs blessés et une cinquantaine de djihadistes neutralisés ». A en croire d’autres sources sécuritaires, ces chiffres seraient toutefois « sous-estimés ».