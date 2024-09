Afrique: Banque de développement - La BAD célèbre son 60e anniversaire à Abidjan

La Banque africaine de développement,(Bad)célèbre ses 60 ans du 09 au 10 Septembre 2024 à Abidjan. Pour cette première journée, l’occasion était belle pour la banque de souligner les avancées et perspectives pour un avenir durable en Afrique, tout en rendant un hommage particulier au personnel de l’institution. A appris allafrica.com. Le président de la Bad, Dr. Akinwumi Adesina s’est honoré de l’appui constant du personnel. « Aujourd’hui, alors que nous célébrons le 60e anniversaire de la Banque, notre personnel compte plus de 2 000 membres répartis dans les bureaux de 41 pays africains.

Du développement de projets pour les jeunes et les femmes, des écoles aux hôpitaux, des fermes aux marchés, des routes aux corridors de transport, du soutien aux entreprises à l’appui aux décideurs pour prendre de meilleures décisions, de la gestion de la dette à la lutte contre le changement climatique, c’est vous… le personnel de cette institution africaine et mondiale qui rendez tout cela possible », a indiqué Dr. Akinwumi Adesina.

Il a par ailleurs, félicité « tout le personnel passé de la Banque pour avoir posé de solides fondations et le personnel actuel de la Banque pour bâtir et poser de nouvelles fondations ».

La Côte d’Ivoire pays hôte de l’institution s’honore, 60 ans après, du parcours de celle-ci devenue aujourd’hui une institution financière solide à la hauteur des enjeux de développement de l’Afrique. Au nom du gouvernement, et représentant la ministre de l’économie, du plan et du développement, Nialé Kaba empêchée, le ministre des finances et du budget a salué la transformation qualitative de la BAD. « En six décennies, la Banque Africaine de Développement a parcouru un long chemin au regard des défis relevés. Depuis sa création, la qualité des instruments de financement et la pertinence de ses interventions n’ont cessé de s’améliorer », a noté Adama Coulibaly. Il n’a pas manqué de mettre en relief les avancées notables de la banque. « La Bad a su s’adapter aux besoins changeants de ses pays membres et répondre aux nouvelles dynamiques économiques mondiales.

Notons que cette célébration qui a fait un focus spécial sur le personnel reflète l’engagement continu de la BAD à investir dans ses ressources humaines. La Banque a réitéré son ambition de continuer à former et à développer les compétences de ses employés pour faire face aux défis du futur.

Les festivités se poursuivront ce mardi 10 septembre 2024, avec la cérémonie officielle de la Commémoration des 60 ans de la Banque en présence du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, des présidents d’institution, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités.

La journée sera également marquée par des animations traditionnelles et des messages de soutien des partenaires de la Banque, ainsi que par la reconnaissance du membre du personnel vainqueur du concours interne de conception du logo des 60 ans de la Banque.