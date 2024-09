Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Septembre 2024

Niger: Inondations - Plus de 7000 tonnes de céréales et de kits non alimentaires aux profits des victimes

Au Niger, quelque 7026 tonnes de céréales et de kits non alimentaires ont été mises au profit de 8 527 ménages, soit 649 260 personnes victimes des inondations. C'est qui ressort de la 4ème session ordinaire du Comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations et des catastrophes, présidée par son premier Vice-président, le Ministre des Transports et de l’Equipement, le Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, dans l’après-midi du vendredi 6 septembre 2024. Aussi, la source ajoute que l’objectif de cette rencontre est d’examiner la situation qui prévaut suite aux pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays depuis plusieurs jours.Selon le Ministre Salissou Mahaman Salissou, il s’agissait aussi pour les membres du Comité « d’évaluer les besoins des sinistrés afin d’y apporter une réponse adéquate conformément aux instructions du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie le Général de Brigade Abdrourahamane Tiani » ( Source: Anp)

Cote d'Ivoire: Banque de développement - La BAD célèbre son 60e anniversaire à Abidjan

La Banque africaine de développement, (Bad)célèbre ses 60 ans du 09 au 10 Septembre 2024 à Abidjan. Pour cette première journée, l’occasion était belle pour la banque de souligner les avancées et perspectives pour un avenir durable en Afrique, tout en rendant un hommage particulier au personnel de l’institution. A appris allafrica.com. Le président de la Bad, Dr. Akinwumi Adesina s’est honoré de l’appui constant du personnel. « Aujourd’hui, alors que nous célébrons le 60e anniversaire de la Banque, notre personnel compte plus de 2 000 membres répartis dans les bureaux de 41 pays africains. Du développement de projets pour les jeunes et les femmes, des écoles aux hôpitaux, des fermes aux marchés, des routes aux corridors de transport, du soutien aux entreprises à l’appui aux décideurs pour prendre de meilleures décisions, de la gestion de la dette à la lutte contre le changement climatique, c’est vous… le personnel de cette institution africaine et mondiale qui rendez tout cela possible », a indiqué Dr. Akinwumi Adesina. Les festivités se poursuivront ce mardi 10 septembre 2024, avec la cérémonie officielle de la Commémoration des 60 ans de la Banque en présence du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, des présidents d’institution, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités. (Source : allafrica.com)

Sénégal : Ndangalma - Une collision entre un bus et camion fait une quinzaine de morts (bilan provisoire)

L’accident de la route est survenu à l’aube, aux environs de 5 heures du matin, à hauteur de Diama Fall, près de Ndangalma, dans le département de Bambey, dans la région de Diourbel. Une collision entre un bus de transport et un camion, suivie d’incendie, a causé la mort d’au moins une quinzaine de personnes selon le premier bilan dressé par les sapeurs- pompiers. La violence du choc, ajoutée à la soudaineté du feu, a pris au piège la presque totalité des occupants du bus. Informés de la tragédie, les sapeurs- pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux de l’accident pour porter secours. Sur place, les soldats du feu ont trouvé le bus de transport en train de se consumer avec des passagers à l’intérieur. Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivent. Le bilan communiqué est encore provisoire et pourrait connaître une évolution. (Source : adakar.com)

Gabon : Oyem - 2 établissements rénovés par l’ambassade des États-Unis

Au cours de son séjour à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, l’ambassadrice des États-Unis près la République gabonaise, Vernelle Trim Fitzpatrick a livré le jeudi 05 septembre la réhabilitation de 2 établissements. Ce projet, qui reflète l’engagement des États-Unis envers l’éducation au Gabon, bénéficiera directement aux élèves de l’École publique communale de Mekom-Nkodie et de l’École de coopération et d’amitié Oyem-Clermont-Ferrand dès la rentrée académique 2024-2025.La cérémonie d’inauguration, marquée par une forte présence des autorités locales, a vu la participation de Jules Djeki, gouverneur du Woleu-Ntem, Jean Christophe Owono Nguema, délégué spécial d’Oyem, et Luc Constant Megne Me Nteme, Directeur d’académie provinciale. Au cours de cet événement, deux nouveaux bâtiments ont été livrés, offrant des infrastructures modernes et un meilleur cadre d’apprentissage aux élèves. En marge de cette inauguration, l’ambassadrice Vernelle Trim Fitzpatrick a visité le site de Ndava, où sera construite une école primaire américaine. Grâce à un soutien financier de 250 millions de FCFA de l’ambassade, le quartier Ndava’a, dans le 2ᵉ arrondissement d’Oyem, verra bientôt s’élever une nouvelle école sur un terrain de 5000 m². L’établissement comprendra plusieurs salles de classe, un logement pour le directeur, une salle de réunion et des espaces administratifs. ( Source : alibreville.com)

Togo : Défense et Sécurité- Lomé peut compter sur la Chine

Le Togo a certainement a noué plusieurs partenariats à l’occasion de son séjour à Beijing en Chine dans le cadre du FOCAC 2024. Selon alome.com, le Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, a profité de son séjour pour poursuivre le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité avec la Chine. Ceci à travers des rencontres avec les autorités et grandes sociétés chinoises. Selonla source, le 4 septembre 2024, le Président Gnassingbé a reçu le ministre chinois de la défense, Dong Jun. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des questions de coopération militaire, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel en Afrique de l’Ouest et au Togo. Un point important de leur entretien a concerné la contribution du génie militaire chinois au développement des infrastructures routières, notamment pour le projet du Corridor Lomé-Cinkassé. (Source : alome.com)

Rca :Sécurisation du Haut-Mbomou - Le contingent népalais de la MINUSCA y contribue

Cela fait plus de deux mois que les Casques bleus népalais sont déployés à Zemio, Mboki et Obo dans le Haut-Mbomou, tandis que la force rwandaise de la MINUSCA se trouve à Bambouti. L’objectif de ce redéploiement est de consolider la posture de la force dans le Haut-M’bomou pour continuer à assurer la sécurité des populations civiles. Le contingent népalais de la MINUSCA est déployé dans le Haut Mbomou à la suite des Casques bleus marocains, arrivés au terme de leur mission après neuf ans de présence dans la préfecture du Haut Mbomou.Ousmane Abdou, Chef par intérim du bureau de la MINUSCA à Obo, explique la mission de ce nouveau contingent. « Il y a eu une rotation, on avait le contingent marocain dans la zone, il a été remplacé par le contingent népalais. Actuellement c’est le contingent népalais qui fait des patrouilles régulièrement dans la zone de Zemio, Mboki et Obo. Et on a le contingent rwandais qui est à Bambouti. Cette force est chargé de protéger les civils en faisant des patrouilles de jour et de nuit pour protéger la population. » (Source : Minsuca)

Mali : Un an après l’attaque du bateau Tombouctou - Ce crime odieux continue de hanter les esprits

Les populations riveraines du fleuve dans le Cercle de Gourma Rharous se souviennent encore de cette barbarie d’une rare violence qui a fait plusieurs morts civils et militaires. 7 septembre 2023-7 septembre 2024. Voici, un an déjà que le bateau Tombouctou de la Compagnie malienne de navigation fluviale (Comanaf) avait été victime d’une attaque terroriste, d’une rare violence, faisant plus d’une centaine de morts (civils et militaires), de nombreux blessés et laissant beaucoup de séquelles psychologiques. Les populations de la bande du fleuve du Cercle de Gourma Rharous, et particulièrement celles des Commune de Banikane, où avaient eu lieu le drame et de Rharous où les rescapés ont été accueillis, se souviennent de cette sombre journée qui a endeuillé des familles et l ‘ensemble des Maliens. Cette attaque lâche et barbare et son chapelet de drames humains continuent de hanter les esprits. (Source : l’Essor)

Bénin : Lutte contre le racolage - Une cinquantaine de travailleuses de sexe interpellées à Cotonou

La police républicaine mène une lutte contre le racolage dans les rues de Cotonou. Une cinquantaine de travailleuses de sexe ont été interpellées à Cotonou. Opération de lutte contre le racolage à Cotonou. Elle est menée par tous les commissariats sous tutelle de la Direction départementale de la Police républicaine du Littoral. Selon l’information rendue publique sur le site de la Police républicaine, une cinquantaine de travailleuses de sexe ont été interpellées dans les rues de Cotonou. La même source précise que « l’objectif visé est de contribuer à la prévention des risques sanitaires » et de « renforcer la sécurité publique ». « En les interpellant, les autorités souhaitent également démanteler les réseaux proxénète qui les utilisent dans cette filière illicite et immorale », informe la Police républicaine. (Source : acotonou.com)