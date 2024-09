Algérie: Education nationale - La plateforme numérique dédiée au recrutement par contractualisation ouverte

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé l'ouverture à partir de ce lundi jusqu'à samedi prochain de la plateforme numérique dédiée au recrutement par contractualisation, sur le système d'information du secteur.

Le lien de la plateforme https://tawdif.education.dz est ouvert ce lundi, à partir de 12h jusqu'au 14 septembre, à 12h, a précisé la même source.

L'opération "se déroulera selon des dispositions spécifiques", indique le communiqué précisant que pour les enseignants contractuels qui occupaient des postes définitivement vacants pour l'année scolaire 2023/2024 et ayant été en service jusqu'au 31 juillet 2024, le ministère de l'Education nationale leur "offre la possibilité d'une contractualisation, au titre de l'année 2024/2025 , à condition de soumettre une demande à cet effet pour l'année 2024/2025, via leurs comptes en ligne".

Cette démarche se fait en utilisant "les mêmes informations entrées sur le formulaire d'inscription de l'année dernière sur la même plateforme du système d'information, et en présentant la demande de contractualisation. Les bénéficiaires d'un report d'incorporation lors de leur recrutement au titre de l'année 2023/2024, doivent fournir une attestation de situation vis-à-vis du service national", détaille la même source.

Selon le communiqué, "les contractuels parmi cette catégorie, n'ayant pas formulé de demande de contractualisation pour l'année scolaire 2024/2025, par voie électronique dans les délais susmentionnés, sont considérés comme étant non intéressés et donc non concernés par l'opération".

Concernant les nouveaux postulants à la contractualisation, au titre de l'année scolaire 2024/2025, dans la limite des postes budgétaires restants et définitivement vacants pour le grade d'enseignant dans l'un des trois cycles d'enseignement (toutes les matières), ces derniers doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans l'arrêté interministériel du 10 mars 2016, fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l'Education nationale, modifié et complété".

Les intéressés doivent "s'inscrire par voie électronique et soumettre les documents justificatifs à savoir une copie du diplôme dans la spécialité requise et la carte de résidence, et pour les hommes, une attestation de situation vis-à-vis du service national, (dégagé, exempté ou sursis valide à la date d'installation mentionnée sur la plateforme de recrutement par contractualisation, dans le système d'information du secteur de l'éducation nationale, via le même lien et durant la même période)".

Dans les deux cas, "les concernés sont notifiés des résultats, par voie électronique, à travers leurs comptes sur la même plateforme du système d'information, le 16 septembre 2024".

"Les admis à la contractualisation, au titre de l'année 2024/2025 seront informés de leurs établissements d'affectation via leurs comptes sur la plateforme numérique, le 18 septembre 2024, et doivent rejoindre ces derniers en vue de recevoir les décisions de nomination en qualité de contractuels et signer les procès-verbaux (PV) d'installation, le 19 septembre 2024".

"Ceux qui ne rejoignent pas leurs postes, avant le 22 septembre 2024, leur nomination sera considérée comme nulle et sans effet", a conclu le communiqué du ministère de l'Education nationale.