Afrique du Nord: Attaf prend part à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des MAE

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, lundi au Caire, pour participer à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session prévue mardi sera consacrée à "l'examen de plusieurs questions placées au cœur de l'action arabe commune, notamment les dangereux développements auxquels la cause palestinienne et toute la région sont confrontés en raison de l'escalade israélienne tous azimuts et des crises et conflits qui menacent la sécurité et la stabilité dans plusieurs pays arabes", selon le communiqué.

En marge des travaux de cette session, M. Attaf aura des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues arabes, dans le cadre de la coordination des démarches menées par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de contribuer à la défense des intérêts des pays et peuples arabes et de plaider en faveur de la cause palestinienne, cause centrale de la nation arabe, a souligné la même source.