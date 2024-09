Afrique: Quatorze pays prêts à verser plus de 45 millions de dollars à l'OMS

Dans une démonstration d'unité en faveur de la santé, quatorze pays africains ainsi que de nombreux partenaires se sont engagés à verser plus de 45 millions de dollars au premier cycle d'investissement de de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'initiative a été lancée lors de la réunion du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, il y a trois mois et vise à lui générer un financement durable. Les chefs d'État et de gouvernement ont souligné l'importance d'investir dans la santé mondiale et d'assurer la solidité de l'organisation onusienne. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié les États membres de la région africaine d'avoir soutenu activement le premier cycle d'investissement de l'organisation « afin de mobiliser les ressources prévisibles et flexibles nécessaires à notre travail de base au cours des quatre prochaines années », convaincu qu' « un financement complet et durable permettra à l'OMS de mieux soutenir les pays dans leurs efforts pour bâtir une population plus saine, plus résiliente et plus prospère ».

Partenaires privés et Fonds de développement

Le Botswana, le Cabo Verde, le Tchad, le Congo, l'Éthiopie, la Gambie, Maurice, la Namibie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont les pays engagés à verser plus de 45 millions de dollars au premier cycle d'investissement de l'OMS. S'y ajoutent des partenaires privés, notamment Helmsley charitable trust, la Fondation mondiale du diabète, Roche, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque africaine de développement et la Fondation de l'OMS.

%

La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moetia, a déclaré qu'« une OMS forte, prévisible et durablement financée est essentielle pour que notre région et le monde puissent faire face aux multiples menaces sanitaires auxquelles nous sommes confrontés et soutenir la prévention des maladies sur la base des nombreuses données dont nous disposons ». Soulignant que « Chaque promesse et chaque partenariat comptent. Ensemble, nous pouvons parvenir à un avenir où la santé et le bien-être sont accessibles à tous ».

Lancé lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai dernier, le cycle d'investissement vise à générer « des contributions flexibles et résilientes dans la mesure où elles proviendront d'un ensemble plus large et plus diversifié de donateurs ».

Dr Ndugulile de la Tanzanie désigné prochain directeur régional de l'OMS pour l'Afrique

Le rendez-vous de Brazzaville, au Congo, aura été aussi marqué par l'élection du Dr Faustine Englebert Ndugulile, comme nouveau directeur régional de l'OMS. Il va succéder au Dr Matshidiso Moeti, après deux mandats de cinq ans à la tête de la branche régionale africaine. Dr Ndugulile prendra ses nouvelles fonctions après la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS, prévue en février 2025 à Genève, en Suisse. Il s'est engagé à faire progresser la santé de la population de la région. Le Dr Faustine Englebert Ndugulile a remercié « les États membres pour la confiance et a promis de travailler avec eux », dans l'espoir qu'ensemble une Afrique plus saine pourra être construite.