Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La RDC, le Maroc, et l'Angola enchaînent

Victorieux de leur premier match lors de la première journée, la RD Congo, le Maroc, et l'Angola ont confirmé lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. L'Éthiopie (2-0), le Lesotho (1-0), et le Soudan (2-1) ont été leur victime.

Avec une troisième victoire de suite lors de ses trois dernières sorties officielles, la RD Congo se porte bien. Et ce lundi 09 septembre, sur la pelouse Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam, les Éthiopiens, qui n'ont pas de stade homologué, l'ont vérifié à leurs dépens. Les Léopards n'ont pas survolé les débats, mais ont fait preuve d'une solidité et d'un réalisme qui leur manquaient souvent lors des sorties hors de leurs bases. Les hommes Sébastien Desabre ont ainsi ouvert le score sur une réalisation de Theo Bongonda sur un service de Joris Kayembe (62e).

Le « Messi congolais » avait pourtant commencé le match sur le banc et a dû remplacer au pied levé Chadrac Akolo, dès la demi-heure de jeu (33e). Les Léopards ont fait le break par leur « super sub » Fiston Mayele. L'attaquant de Pyramids (Égypte) a fait honneur à sa réputation : rentrer et marquer dans la foulée. Sept minutes après avoir pris la place de Samuel Essende, Mayele a inscrit son troisième but en sélection, profitant d'une offrande d'Elia Meschack (76e). Les Congolais prennent seuls la tête du H avec deux victoires en autant de sorties.

Le numéro de Diaz

Même bilan pour le Maroc qui s'est imposé (0-1) à Agadir où recevait le... Lesotho qui n'a pas de stade homologué par la CAF. Dans une rencontre débridée, disputée sur une pelouse trempée, les Marocains se sont longtemps cassé les dents sur une rugueuse équipe. Il a fallu un exploit individuel de Brahim Diaz, entré à la 57e minute pour délivrer les Lions de l'Atlas en fin de match.

Le joueur du Real Madrid a hérité du ballon à l'entrée de la surface de réparation, et après avoir éliminé deux défenseurs, a placé une frappe au ras du poteau droit de Sekhoane Moerane battu pour la seule fois de la soirée (90+3). Avant cette ultime action, les Marocains, malgré une possession de balle de plus de 80%, avaient été inefficaces face à la défense des Likuena (Les Crocodiles).

Cinq jours après avoir surpris le Ghana chez lui (1-0), l'Angola a confirmé cette victoire en s'imposant devant le Soudan (2-1) au Estádio 11 de Novembro de Luanda. Dominateurs pendant presque toute la rencontre, les hommes de Pedro Goncalves ont dû attendre la seconde période pour logiquement prendre les devants. C'est l'incontournable attaquant Mabululu qui ouvre le score sur penalty (50e).

Mais l'avantage est de courte durée puisque les Soudanais réagissent rapidement et égalisent, cinq minutes plus tard par Mustafa Karshom (55e). Finalement, Randy Nteka, inscrit le but de la victoire à moins de dix minutes de la fin à la réception d'une passe du bien nommé Mastro (81e). Avec deux victoires en deux journées, les Palancas Negras restent sur la lancée de leur belle CAN en Côte d'Ivoire, et ont parfaitement entamé leur odyssée vers le Maroc.