Soudan: Le Procureur général rencontre le Président du Conseil des droits de l'homme à Genève

Genève — Mawlana Al-Fateh Mohamed Tayfour, Procureur général de la République du Soudan, Président du Comité national d'enquête sur les crimes et violations des droits de l'homme en droit national et en droit international humanitaire, a rencontré le Président du Conseil des Droits de l'Homme (CDH), l'Ambassadeur Omar Zniber, Représentant permanent du Maroc à Genève, ce lundi 9 septembre, en marge de sa participation aux travaux de la (57) session du CDH à Genève.

Son Excellence a fourni une explication des efforts du Comité national et de ce qu'il a accompli depuis sa création, dans l'enquête et le dépôt de plaintes pénales concernant les violations des droits de l'homme commises par la milice rebelle RSF contre les citoyens, soulignant l'indépendance du comité dans la mise en oeuvre de l'état de droit et la mise en oeuvre de toutes les exigences et principes nécessaires à un procès équitable, soulignant la capacité, l'intégrité, l'efficacité et la volonté du pouvoir judiciaire national de parvenir à la justice et à la responsabilité et de ne pas échapper à la punition.

S. E. a réitéré la volonté du Soudan de coopérer avec le CDH et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et la nécessité de mettre en oeuvre le principe de complémentarité et de soutenir le Comité national dans l'accomplissement de ses travaux, ainsi que de contribuer à la promotion et au développement de la situation des droits de l'homme dans le pays, en développant les capacités nationales après la destruction infligée par la milice rebelle-RSF aux institutions des droits de l'homme et l'incendie et la destruction de documents relatifs aux droits de l'homme dans les institutions des droits de l'homme à Khartoum.

Pour sa part, le Président du Conseil a souligné l'importance de la coopération et de la coordination, insistant sur le respect de la souveraineté du Soudan et la nécessité du dialogue et de la consultation avec les autorités légitimes. Il a renouvelé sa confiance dans les institutions judiciaires du Soudan et leur efficacité sur la base de son examen du rapport récemment préparé par le Comité.

Il a exprimé son espoir de parvenir à une approche calme et responsable qui conduirait à une cessation des hostilités, à surmonter la situation humanitaire critique et à fournir une assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin. Il a également exprimé sa volonté de jouer tout rôle qui pourrait contribuer à rapprocher les points de vue du Soudan et des décideurs concernant la mission d'enquête.

Pour sa part, le Procureur général a remercié le Président du CDH pour sa coopération avec le Soudan et les relations distinguées qui unissent le Soudan au Maroc frère. Il a souligné l'importance de parvenir à une paix juste qui rende justice aux victimes de violations et tienne les auteurs de ces violations responsables et les traduise devant un procès équitable pour garantir que ces violations ne se reproduisent pas et qu'il n'y ait pas d'impunité.