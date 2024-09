Soudan: Le Ministre de la Justice demande que le Soutien Rapide soit classé comme organisation terroriste

Bangkok — Le Ministre de la Justice, Dr. Muawiya Osman a demandé de classer les Forces de Soutien Rapide (FSR) comme organisation terroriste.

C'était lors de son discours lundi devant la séance d'ouverture de la 62e session de l'Organisation Juridique Consultative Afro-Asiatique (OJCAA), à Bangkok.

Le ministre de la Justice a également appelé la communauté internationale à assumer son rôle et ses responsabilités juridiques et morales en respectant le droit du Soudan à protéger ses terres et sa population. Il a également souligné la nécessité de condamner explicitement les Forces de FSR et de les classer comme organisation terroriste pour tous les actes inhumains qu'elles commettent, sur la base de l'importance des réunions de l'organisation liées à la discussion des questions et sujets pertinents du droit international et à la soumission de recommandations à ce sujet aux gouvernements des États membres et aux organisations internationales, pour les guider dans leurs efforts pour y parvenir à la paix et la sécurité internationales.

En conclusion, Son Excellence le Ministre a remercié le gouvernement du Royaume de Thaïlande pour avoir accueilli les réunions de la 62ème session de l'OJCAA. Il a également exprimé ses meilleurs vœux de succès aux responsables de l'organisation et à leurs efforts infatigables pour remplir le rôle assigné aux membres afin d'atteindre le but souhaité.