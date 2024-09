Maroc: Oujda-Angad - La rentrée scolaire sous le signe de l'enrichissement de l'offre éducative

Oujda — L'actuelle rentrée scolaire au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad est placée sous le signe de l'enrichissement de l'offre éducative et de la poursuite du projet d'implantation des écoles pionnières, a affirmé le chef du service des affaires juridiques, de la communication et du partenariat à la Direction provinciale de l'Education nationale, Jamal Kamkami.

"Pour assurer la réussite de la nouvelle année scolaire, dont les cours ont débuté lundi dans l'ensemble des établissements, il fallait réunir toutes les conditions matérielles et humaines, en plus de l'élargissement de l'offre scolaire, la garantie de l'égalité des chances et la lutte contre le phénomène d'encombrement dans les classes, le tout dans le cadre de la réalisation des objectifs de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système de l'éducation", a souligné M. Kamkami dans une déclaration à la MAP.

Il a fait savoir, à cet égard, que le nombre total des établissements scolaires à Oujda-Angad a atteint 127 pour le primaire, 39 pour le secondaire collégial et 28 pour le secondaire qualifiant.

Concernant le projet "Ecoles pionnières", le responsable pédagogique a indiqué que la Direction provinciale compte actuellement 42 écoles pionnières, en plus du lancement de ce projet au niveau de cinq établissements du secondaire collégial.

Le modèle des "Etablissements pionniers" vise à réaliser une transformation globale des performances de ces établissements d'enseignement, basée sur l'implication volontaire des équipes éducatives qui y travaillent et la mise en place des conditions matérielles et pédagogiques et des moyens technologiques nécessaires, au service des élèves.

A l'école primaire Abdelwahed Ben Asher, dans la commune de Bni Drar (préfecture d'Oujda-Angad), des explications ont été fournies, en présence d'une équipe de la MAP, sur les modalités de mise en oeuvre du projet de l'établissement pionnier en parallèle avec la rentrée scolaire, à travers une évaluation des performances des élèves, afin de leur apporter un accompagnement pédagogique adapté à leur niveau.

A cet égard, le directeur de l'établissement, Lahsen Ziani, a relevé que cette école pionnière, qui a ouvert ses portes cette année, s'inscrit dans le cadre de l'expansion progressive du projet des écoles pionnières, la lutte contre le phénomène d'encombrement dans d'autres établissements, en sus de l'amélioration de la qualité d'apprentissage.

Il a souligné que la rentrée scolaire dans cette école, qui compte 12 salles pour l'enseignement primaire et deux salles pour le préscolaire, s'est déroulée avec succès durant toutes les étapes.

Il est à noter que plus de 97.581 élèves sont attendus dans les différents établissements d'enseignement au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.