Madagascar: EPP ANKADIEFAJORO - Le Lions Club Ilohasina soutient les élèves démunis

Comme chaque année, le Lions Club Antananarivo Ilohasina continue d'oeuvrer pour les élèves démunis en distribuant des kits scolaires. Cette année, cent dix-neuf enfants, du préscolaire au 7e, de l'École Primaire Publique (EPP) d'Ankadiefajoro, située dans la commune rurale d'Anjeva, ont été les heureux bénéficiaires de cette action solidaire.

En plus des articles pris en charge par le club, tels que les stylos, gommes, crayons de couleur et d'autres fournitures, le club a pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires pour mener à bien cette initiative, notamment la SMTP, qui a fourni les ardoises, Uniplast pour l'emballage, et Ecopulp, qui a offert six cent quatre-vingt-six cahiers.

À part cette donation collective, chaque membre du club a également pris en charge ses filleuls respectifs, et la remise de leurs fournitures scolaires s'est faite auprès des familles respectives.

Fidèle à sa devise, « Là où il y a un besoin, il y a un Lion », le club s'inscrit également dans le leitmotiv du gouverneur actuel, « Une école, un potager ». Les membres ont profité de cette journée pour visiter les plateformes déjà prêtes à recevoir les semences de légumes que le club offrira à l'EPP Ankadiefajoro. Ce projet vise à favoriser une autosuffisance alimentaire grâce à la création d'un potager scolaire.

Avec des actions concrètes comme celle-ci, le Lions Club Antananarivo Ilohasina démontre une fois de plus son engagement envers les jeunes et l'éducation, tout en promouvant une approche durable et solidaire.