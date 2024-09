Madagascar: Trafic maritime - Les mesures sanitaires observées

Après la décision du conseil des ministres d'ouvrir les frontières maritimes avec les Comores, la liaison entre Mahajanga et les Comores va reprendre. Une épidémie de choléra était apparue aux Comores depuis le 2 février et des cas de décès ont été déclarés.

Le gouvernement malgache a alors décidé de fermer les frontières depuis février. Le directeur régional des Transports et de la Météorologie, Jary Antony Ralaisabotsy, est catégorique et insiste sur le fait que des mesures sanitaires strictes doivent être appliquées et maintenues. De plus, des marins malgaches étaient bloqués là-bas pendant plusieurs mois.

« Il est vrai que le conseil des ministres a décidé d'ouvrir les frontières, mais toutes les mesures sanitaires sont maintenues et obligatoires. La chimioprophylaxie ciblée, l'immunisation ou la vaccination seront obligatoires », a soutenu le directeur.

Le trafic maritime entre Mahajanga et l'Union des Comores était interrompu depuis le mois de février dernier, soit pendant plus de six mois. Des marins bloqués étaient aussi restés sur place et ne pouvaient revenir à Mahajanga. Les navires et cargos transportant des marchandises étaient amarrés au large, et les membres de l'équipage ont été mis en quarantaine et sont restés à bord. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée et les activités reprennent progressivement.